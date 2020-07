ŽELI TROFEJ SA MILIONERIMA: Haland želi da ostane u Dortmundu do isteka ugovora i osvoji šampionsku titulu!

Haland je u januaru iz Red Bula prešao u Dortmund za 20 miliona evra, od tada je u 18 utakmica postigao je 16 golova i jedan je od najtraženijih svetskih igrača. On je u Bundesligi ove sezone postigao 13 golova u 15 utakmica, uz prosek postizanja gola na 82 minuta.

"Imam višegodišnji ugovor ovde, do 2024. godine. Veliki cilj je da osvojim titulu sa Borusijom Dortmund i da taj fantastičan uspeh proslavim sa našim navijačima", rekao je Haland za Bild.

Borusija nije osvojila titulu od 2012. godine, a Bajern iz Minhena je osmostruki uzastopni šampion Bundeslige. Ovu sezonu Dortmund je završio na drugom mestu na tabeli sa 13 bodova zaostatka.

"Imamo kvalitet da budemo šampioni, ali sama priča o tome nije dovoljna. Bajern je konstantan i to je veoma impresivno. Moramo da nastavimo naš dobar razvoj iz drugog dela prošle sezone i želimo da budemo uspešniji naredne godine", rekao je Haland.

Takodje, Haland je rekao da i on mora da napreduje.

"Uvek pokušavam da unapredim stvari, čak i kada su već dobre. To me nosi. Imam dovoljno potencijala da nastavim da napredujem u mnogim aspektima u narednih 10 godina. Kada budem imao 30 godina, videću da li ću zaista moći sve da uradim. Ali, možda će tada biti još bolje", naveo je on.

Holand je u sezoni 2019/2020 igrajući za Red Bul i Borusiju Dortmund postigao 44 gola u 40 utakmica u svim takmičenjima.

Beta

Kurir