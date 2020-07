GDE NEMA LOVE JA SE TU PUNO NE PETLJAM Ćiro Blažević otkrio: Porše sam prodao IZ STRAHA! Stisneš mu gas, a on ode...

Fudbalski stručnjak otkrio je kako je provodio vreme u strogom karantinu zbog virusa korona.

"U stanu, uz TV. I da, gledao sam one naše slavne utakmice koje su bile na TV-u iz 1996. i 1998. godine, ali i ostale. Prisetio sam se malo Francuske. Bronza s Mundijala i kapa od policajca koju sam nosio za sreću su kod sina Mire, on to čuva. Sad su on i Meksikanac dobili nagradu za dokumentarni film 'Vatreni'. Miro se jako dao u to, baš se potrudio, ali znate mene, gde nema love, ja se tu puno ne petljam. Naravno, šalim se. Drago mi je zbog ovoga", otkrio je Ćiro za portal 24sata.hr.

foto: Profimedia

A onda je prešao na neke malo laganije teme - automobile.

"Porše! Znaš, svaka čast Mercedesu, Ferariju i ostalim sjajnim automobilima, ali meni je Poše broj jedan. Poslednjeg Poršea kojeg sam imao sam prodao iz straha, kako i ne bi. Stisneš mu gas, a on ode. Nije to više bilo za mene. Ni to ni motor", priznao je Ćiro.

foto: Printskrin

(Kurir sport, 24sata.hr)

