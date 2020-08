NEMANJA MATIĆ ZA ROĐENDAN OBJASNIO ZAŠTO JE OSTAO U MANČESTERU: Želim titulu sa Junajtedom!

Nemanja Matić je pred kraj sezone produžio ugovor sa Mančester junajtedom. Bilo je to veliko iznenađenje za celokupnu englesku sportsku javnost, koja je od jeseni 2019. punila stupce tekstovima da će visoki i snažni Srbin sigurno napustiti Old Traford. Danas, na svoj rođendan, Nemanja Matić je objasnio kakve ambicije ima sa Mančester junajtedom u novoj sezoni.

Pisali su Englezi da Nemanja Matić nije na istim talasnim dužinama sa menadžerom Oleom Gunarom Solšerom, da se zasitio života u Engleskoj, da nema motiva... Svašta. A, onda je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da se Matic u martu dogovorio sa klubom o produženju ugovora, što je ozvaničeno početkom jula. Nemanja Matić u Junajtedu do juna 2023. godine!

Nemanja Matić najavljuje šampionske ambicije u novoj sezoni Premijer lige, koja počinje u septembru.

- Voleo bih da osvojim Premijerligu sa Junajtedom! Mislim da naš klub uvek mora da se bori za titulu.Uvek moramo dati sve od sebe, što i radimo trenutno, i smatram da ne smemo da dozvolimo nikome više da sedam ili 10 utakmica pred kraj sezone uzme krunu. Uvek moramo da se borimo do kraja - rekao je Matić u razgovoru za klupski sajt.

Glavni protivnici Junajtedu za titulu biće šampion Liverpul, ali i gradski rival Siti.

- Imamo mlad tim, ali to nije opravdanje pošto ti momci imaju već nekolio sezona u prvom timu. Tako da se moramo sledeće sezone boriti za titulu. Ne znam da li ćemo je osvojiti, ali ćemo se boriti do kraja. To je moj cilj, a i verujem mojih saboraca. Biće mnogo, nogo teško preskočiti Liverpul i Mančester Siti naredne sezone, pošto nam beže već nekoliko godina. Ali imamo kvalitet, što pokazuje i niz od 14 mečeva bez poraza i smatram da možemo da vratimo pehar u naše vitrine - objasnio je Matić.

