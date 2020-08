UŽIVO, VIDEO! Proleter - Zvezda (0:0), domaći ''pokazali zube'', a Beograđani novu garnituru dresova!

Tok meča:

10. minut - Probao je Kataji iz skraćenog kornera pravo u gol, a onda i Nikolić nekontrolisano sa više od 20 metara. Za sada bez promene rezultata u Slanoj bari.

Zvezda utakmicu igra u novoj, rezervnoj, garnituri kreiranoj za novu seznu.

foto: Zvezda.rs

6. minut - Probao je Jovanović iz prekida po zemlji sa više od 30 metara, ali sjajno se snašao Borjan. Domaći ''pokazali zube''

1. minut - Probao je Ivanić, ali lopta ide daleko od gola domaćina.

1. minut - Utakmica je počela!

SASTAVI:

PROLETER (4-2-3-1): Petrić – Janković, Leandro, Andrejević, Kovačević – Jovanović, Bacanović – Knežević, Pejić, Živojinović - Mirosavljev.

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Gajić, Pankov, Degenek, Rodić – Petrović – Spiridonović, Nikolić, Ivanić, Katai – Ben.

Pomoćnik u stručnom štabu crveno-belih Nenad Milijaš ističe da očekuje teško gostovanje, ali da veruje u individualni kvalitet njegovih igrača koji treba da dođe do izražaja u ovakvim mečevima:

’’Gostovanje između dva evropska duela je uvek teško. Proleter je odigrao nekoliko dobrih i čvrstih utakmica, pogotovo kod kuće. Nijedan meč nije lak, uvek imamo posebnu pripremu za protivnika i svesni smo da je svaki bod bitan na putu do osvajanja titule. Trudimo se da igrače fokusiramo na to da razmišljaju o Proleteru, iako je donekle i normalno da razmišljaju o evropskim utakmicama. Verujem da ćemo doći do cilja. Radimo na treninzima i kako da probijemo ’’bunker’’, većina utakmica nam je takva da igramo protiv ekipa koje stoje nazad i čekaju kontre. Opet, kad god napadamo, moramo da razmišljamo o odbrani. Mislim da pojedinačni kvalitet tu najviše dolazi do izražaja i rešava utakmice, a imamo igrače sposobne za to. Uvek je lakše kad se postigne prvi gol i na vreme ’’otvori’’ utakmica. Što se tiče kadrovske situacije, tek smo imali jedan trening posle utakmice sa Evropom, tako da ćemo videti. Svi su zdravi, razgovaraćemo sa fudbalerima, videti kako se osećaju i izvešćemo najbolji sastav od igrača koji su spremni za meč. Ko god bude dobio šansu i zaigrao, zna šta treba da radi kada nosi Zvezdin dres. Kod nas nema prvih 11, svako čeka priliku.’’

Meč 5.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Proletera i Crvene zvezde zakazan je za petak 21.avgust 2020.godine, sa početkom u 18:00 časova.

