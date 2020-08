UŽIVO, VIDEO! Zvezda - TSC (3:0), het trik Kataija i brutalan start Boaćija na golmana gostiju! Poluvreme

Drugo poluvreme

45+2. minut - GOOOOOOL 3:0, Katai! Het-trik fudbalera Zvezde posle asistencije Boaćija

45. minut - Posle odlične finte Katai pogađa stativu, potom je pokušao Gavrić, ali proed gola.

42. minut - Dobar udarac Tomanovića i odbrana Borjana

36. minut - Pokušao je sad Milunović glavom posle centaršuta Gavrića, ali bez velike opasnosti po gol gostiju.

32. minut - Preti odlični Vladimir Silađi, ali brani Milan Borajan. Ne predaju se gosti, žele da se vrate u meč.

28. minut - GOOOOOOOL 2:0, Katai! Opet je igrač Zvezde sve uradio sam, a lopta je na putu do gola zakačila jednog fudbalera tima iz Bačke Topole

23. minut - BRUTALAN START BOAĆIJA! Posle ubacivanja u kazneni prostor gostiju napadač Crvene zvezde je u želji da stigne do lopte đonom startovao na golmana gostiju Nenada Filipovića! Sa vidnim ranama po telu golman TSC-a je posle nekoliko minuta nastavio igru, a fudbaler Zvede je dobio žuti karton

20. minut - GOOOOOOOOL 1:0, Katai! Fudbaler Crvene zvezde je odlično poslao loptu na desnu stranu do Gajića, koji je uočio da se Katai i dalje kreće odigrao povratnu na 15 metara po sredini gola i Katai je matirao Filipovića

13. minut - Još jedna velika šansa za Ivanića, kome se odbila lopta na nekih 14-15 metara udaljenosti, usledio je udarac iz prve, ali ponovo brani Filipović.

11. minut - Dobar napad TSC-a obećavao je više nego što je na kraju doneo

10. minut - Velika prilika za Ivanića! Fudbaleri Zvezde uzeli su loptu u polju gostiju, Boaći je centrirao, a Ivanić sa svega nekoliko metara pogodio golmana Filipovića

9. minut - Opet je Katai primio loptu posle dodavanja Ivanića šutirao, ali je lopta otišla kraj gola

5. minut - Gavrić je uposlio Kataija ovaj iskosa krenuo ka golu, ali je Filipovič dobro intervenisao

1. minut - Ivanić je šutirao sa 18 metara lopta je otišla visoko preko gola

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

ZVEZDA: Borjan - Gajić, Degenek, Milunović, Rodić - Sanogo - Gavrić, Nikolić, Ivanić, Katai - Boaći

TSC: Filipović - Varga, Antonić, Balaž, Petrović - Stanojev, Milićević, Tomanović, Zec - Lukić, Silađi.

Tok meča

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da će njegovom timu dobro doći predstojeća pauza, ali da je pre toga potrebno odigrati dobru partiju i sa pobedom zatvoriti ciklus:

’’Bilo je veoma bitno da posle gostovanja u Tirani saberemo utiske, uz to i odmorimo, jer smo u prethodnom periodu odigrali veliki broj mečeva. Međutim sastavni deo ovogodišnjeg kalendara je gust raspored i mi smo spremni na to. Kvalitetno smo radili na pripremama, ali i pored toga sigurno da će nam dobro doći mala pauza. Što se tiče zdravstvenog biltena Gobeljić i Ben su van stroja i neće biti u opticaju za sutrašnju utakmicu. Uvek svi želimo da izgledamo fenomenalno na terenu, kako klub tako i navijači. Ne verujem da ću mnogo menjati. Treba da se poradi na oporavku, da se igrači opuste i sve će doći na svoje. TSC je jedno osveženje za naš fudbal, to su pokazali i prošle godine, kada su izborili kvalifikacije za Ligu Evrope. Momci igraju dugo zajedno, dobro se poznaju , imaju odličnog šefa stručnog štaba. Pokazali su i pre nekoliko dana pobedom u gostima u kvalifikacionoj utakmici da su ozbiljna ekipa, znamo da nas očekuje težak duel. Najbitnije je da pobedom u sutrašnjem meču zatvorimo jedan uspešan ciklus i da odemo na zaslužen i prekopotreban odmor. Sigurno da ćemo tokom reprezentativne pauze na četiri ili pet dana otići van Beograda, kako bismo odradili mini pripreme. Kada se igra na svaka tri dana nema vremena za tu vrstu rada na terenu. Dobro će nam doći pauza kako bismo dodatno posvetili pažnju nekim detaljima i spremno dočekali nastavak prvenstva.’’

Meč 6.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Crvene zvezde i TSC-a igra se u nedelju 30.avgusta 2020.godine, sa početkom u 21:00 čas.

