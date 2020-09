TSC DOČEKUJE FCSB U SENTI: Naši snovi se polako ostvaruju (FOTO)

"S obzirom na to da je stadion u Senti dom TSC-a u Super ligi do izgradnje novog stadiona, klub je želeo da tu igra i istorijsku, prvu evropsku utakmicu u kojoj će biti domaćin. Za to smo morali da ispunimo neke uslove, koji se tiču pre svega dodatne opreme, što smo uspeli da obezbedimo. Tako smo dobili zeleno svetlo za Sentu", naveo je generalni direktor kluba Sabolč Paladji.

Utakmica izmedju TSC-a i FCSB-a u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa igraće se 17. septembra.

Predsednik kluba Janoš Žemberi je izrazio zadovoljstvo zbog toga što će FCSB gostovati u Senti.

"Naši snovi se polako ostvaruju. Iako je to klub velikog renomea, sa velikim iskustvom u Evropi, mi verujemo da na svom terenu možemo da budemo ravnopravan rival. Istovremeno, svesni smo i da sa jakim rivalima stičemo značajno iskustvo", kazao je Žemberi.

Zadovoljstvo je izrazio i trener TSC-a Zoltan Sabo.

"Kvalitet ekipe FCSB je nesporan, imaju brojne reprezentativce i igraju kvalitetan fudbal. Sa druge strane, mi imamo evropski debi na svom terenu i jako veliki motiv. Verujem da imamo i kvalitet da pružimo dobru partiju, pa i da iznenadimo Evropu", rekao je Zoltan Sabo.

TSC je uspešno počeo debitantsku sezonu u Evropi, pobedom u prvom kolu kvalifikacija nad moldavskim Petroklubom u Kišinjevu prošle nedelje.

Ako prodje FCSB, TSC će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evropa igrati protiv pobednika duela Riteriai - Slovan Liberec.

