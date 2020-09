TEŽAK OBLIK DEPRESIJE, ŠOK ZBOG SMRTI, PRELJUBA, UBISTVO OCA: Najvažniju utakmicu u životu NIJE ODIGRAO! (VIDEO)

Kada je Atalanta saopštila da njihov najbolji fudbaler ove sezone neće igrati u četvrtfinalu Lige šampiona protiv PSŽ-a, malo je reći da je celokupna fudbalska javnost bila veoma izenađena.

Atalanta je taj potez opravdala "privatnim problemima", ali dodatne detalje nije saopštila, te je javnost ostala uskraćena za pravu informaciju zbog čega najbolji fudbaler nije u timu u najznačajnijem trenutku u istoriji kluba.

Iličić je svoj poslednji meč za Atalantu odigrao 11. jula protiv Juventusa, a on se sada bori sa teškim oblikom depresije.

Italijanski mediji su nedavni prisali je da je Iličić zatekao suprugu sa drugim muškarcem u prevari! On je otputovao u Sloveniju kako bi joj priredio iznenađenje, ali je na kraju bio iznenađen - on! I to vrlo neprijatno!

Sa druge strane, italijanska "Republika" je iznela saznanja da je Iličić upao u teški oblik depresije izazvan karantinom zbog korona virusa koji je možda i najviše pogodio upravo Bergamo. Podsetimo, preminuli stanovnici tog grada na večni počinak odnešeni su u kamionima, a te slike su obišle ceo svet.

Kako se novinari sve više "kopali" tako su došli i do detalja iz njegovog života koji nisu nimalo bajni.

Kada je imao godinu dana, njegov otac je ubijen, a majka odlučila da grad u kom se rodio više nije dobro mesto za porodicu. Tako su se iz Bosne i Hercegovine preselili u Sloveniju gde je mladi Josip napravio prve fudbalske korake.

Slovenac rodom iz Prijedora je sa Atalantom potpisao ugovor 2017. godine, a u bergamo je došao iz Fiorentine.

Tokom karijere je nastupao još za slovenačke klubove Britof, Bonifiku i Maribor, kao i za Palermo.

