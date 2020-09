ZVEZDA OBJAVILA SAOPŠTENJE: Crveno-beli OBELODANILI detalje smrti Majkla Odža! Dotakli se Ostoje Mijailovića i Partizana

Saopštenje kluba sa Malog Kalemegdana vam prenosimo u celosti:

"U cilju sprečavanja bilo kakvog dezinformisanja javnosti, posebno nakon brojnih pokušaja pojedinaca da to učine svojim ničim izazvanim istupima u po pravilu uvek istim medijima – koji su na sreću u manjini, KK Crvena zvezda želi da prezentuje javnosti saznanja koja ima u slučaju tragične smrti Majkla Odža. Do njih smo velikim delom došli i zahvaljujući časnim ljudima koji ne žele da ovaj slučaj ostane bez odgovora i epiloga, posebno nakon iritantnih istupa pojedinaca koji su se iz samo njima znanih razloga – prepoznali, a da im niko nije pomenuo ime?

Kao što je već javnosti poznato KK Crvena zvezda će snositi sve operativne troškove, kao i troškove transporta tela Majkla Odža u Nigeriju.

Od smrti nigerijskog centra preminulog u sali za vežbanje FK Partizan u Humskoj, koju koristi KK Partizan, tokom treninga u petak 07.08.2020.godine, prošlo je 26 dana. I pored pokušaja pojedinaca da dezinformišu javnost, unesu dodatnu konfuziju i izvrše svojevrsnu opstrukciju, saznali smo nekoliko važnih činjenica:

– Trening je organizovao, nadgledao i snimao mobilnim telefonom trener KK Partizan koji je vršio funkciju skauta Novica Čičić sa svojim sinom Nikolom. Ni jedan ni drugi ne poseduju crvenu trenersku licencu potrebnu za ovakve aktivnosti, već samo plavu koja je dovoljna za rad u košarci sa igračima nižeg nivoa.

- Majkl Odžo je pod njihovim “nadzorom” iako tek oporavljen od težeg oblika Korone (upale oba plućna krila) radio tokom pet dana (03.08 – 07.08) do događaja koji se završio kobno i smrću bivšeg centra Crvene zvezde.

– Osim dvojice trenera bez odgovarajuće licence, od kojih je jedno lice, kako je saopštio nadležnim organima zvanično ponavljamo, trener KK Partizan koji vrši i funckiju skauta (Novica Čičić), na tim treninzima bio je sa nejasnom ulogom prisutan i Miroslav Minja Ilić, koji se nadležnim organima predstavio kao “prijatelj” Majkla Odža. Za košarkašku javnost inače je poznat kao košarkaški menadžer.

Na sledeća pitanja takođe (i dalje) nemamo važne odgovore:

– Zašto i sa kojim ciljem su organizovani ovi treninzi, ako se znalo da je Majkl Odžo imao svog menadžera u Americi koji nije znao za ovaj “aranžman”?

– Zašto su ljudi koji su vodili ovaj trening, Novica i Nikola Čičić, isti vodili bez A licence?

– Zašto su ljudi koji su vodili ovaj trening, Novica i Nikola Čičić ignorisali medicinsku dokumentaciju na pet strana u kojoj se jasno sugeriše da je Majklu Odžu zabranjeno da trenira ? Nadležni organi su od Novice Čičića na mestu nesrećnog dogadjaja preuzeli 5 lekarskih izveštaja, na ime Majkla Odža koji je izdao dom zdravlja “Bel Medic”. U navedenim lekarskim izveštajima je potpuna analiza bolesti, gde je u poslednjem izveštaju od 05.08.2020.godine data preporuka – savet lekara: FIZIČKA AKTIVNOST UMERENOG INTENZITETA. Ova preporuka znači da je Majklu Odžu dozvoljena šetnja, imajući u vidu da se radi o rekovalescentu koji se oporavlja od težeg slučaja Covid-19. TAkođe, dotični Novica Čičić je nadležnim organima predao i dve potvrde institute za javno zdravlje “Batut” na ime Majkla Odža o rezultatima testiranja na virus Covid-19 (01.07.2020 – pozitivan, 21.07.2020 – negativan).

– Zašto Novica i Nikola Čičić, kao i Miroslav Ilić, pošto su izvesno imali uvid u zdravstvenu dokumentaciju, nisu shodno svojoj profesionalnoj obavezi, dužnoj pažnji i savesti, zabranili trening Majklu Odžu,već su sa njim, kako izjaviše, radili od 03.08.2020. svaki dan do 07.08.2020.godine?

– Zašto je snimak koji se pojavio u javnosti prezentovan kao snimak sa nadzornih kamera, a zapravo je snimak sa mobilnog telefona Novice Čičića?

– Zašto se ne poklapaju izjave u medijima “anonimnih očevidaca” o mestu i tačnom vremenu kada je i gde preminuo Majkl Odžo, (koji je prema našim saznanjima zvanično preminuo u 13:25 – dakle sat vremena kasnije od navedenih 12:20, ne u sali, već u Urgentnom Centru u koji je dovežen kolima Hitne Pomoći u 12.55, i to u ambulantu za reanimaciju.

– Šta su izjavila još dva svedoka ove tragedije, koji su bili u sali, i predstavili se kao roditelji igrača koji je takođe bio na pomenutom treningu?

– Da li su uzete izjave od još nekoliko mladih evropskih i afričkih igrača prisutnih na tom treningu?

-KK Crvena zvezda , došao je i do informacija sa kojima nije ranije bio upoznat – da je Majkl Odžo od poslednje ponude našeg kluba u februaru ove godine (koja je bila vrlo korektna i bez ikakvih uslovljavanja kako tvrde pojedini sportski radnici bez pedigrea), imao više ponuda drugih klubova. Samo od jednog u periodu od 6 meseci imao je čak tri. Jednu u trenutku kada je prethodna sezona bila u jeku, pre pandemije. To se na svim jezicima zove isto – vrbovanje.

– U rancu Majkla Odža nalazila su se i dva mobilna telefona, koji će u danima koji dolaze, najbolje potkrepiti kroz brojne prepiske, sve tvrdnje našeg kluba oko pojedinaca koji su danima nudili mnogo toga Majklu Odžu samo sa jednim ciljem. Inače ranac sa svim stvarima pokojnog Majjla Odža sa grbom KK Crvena zvezda nadležnim organima je na licu mesta doneo “prijatelj” Miroslav Ilić.

KK Crvena zvezda je u više navrata kao klub ćutao na razne neargumentovane napade pojedinaca koji su pomislili da je košarka počela da se igra od trenutka kada su oni u nju čudnim spletom okolnosti ušli. To su isti oni koji sa svojim “savetnicima” sada morališu na račun našeg kluba, a u danu kada je tragično nastradao Majkl Odžo, trebali su licem u lice da finaliziraju dogovor, potpišu ugovor sa Majklom Odžom i proglase nekakvu “pobedu”? Zašto taj “sportski radnik bez pedigrea” sada “pere ruke” od svega i u čemu se prepoznao?

Taj pojedinac , koji ima svoje ime i zove se Ostoja Mijailović, do skora potpuno nepoznat srpskoj javnosti u svakom pogledu. Zalutao u košarkaški sport, umesto da ćuti i uči, već mesecima od početka pandemije licemerno vodi kampanju protiv KK Crvena zvezda kako bi se dodvorio navijačima kluba koji predstavlja, i pokrio svoje velike neznanje i brojne greške. Svojim uličarskim manirima, pokušava da uvuče KK Crvena zvezda u nekakvu polemiku kako bi sticao jeftine poene kod pristalica kluba koji trenutno predstavlja, i na ovakav način ga svakodenovno bruka.

Umesto što se bavi Crvenom zvezdom, predlažemo mu da objasni javnosti i na prvom mestu navijačima kluba koji predstavlja – kako i zbog kakvih ucena i šikaniranja “velikog sportskog radnika”a ne zbog novca, je otišao italijanski trener Andrea Trinkijeri.

Taj koji bi da se bavi svima osim svojim klubom (Ostoja Mijailović), trebalo bi da kaže i zašto mu ljudi masovno napuštaju Upravni odbor kluba, zašto ga napuštaju i pojedinci iz sportskog sektora, zašto se bavi tuđim (i ispravnim) finansijskim izveštajima u APR, ali nikako da objavi svoj. Niz problema je podugačak, ali nije na KK Crvena zvezda da ih do detalja navodi, jer se bavi sobom, ne drugima, iako o njima znamo mnogo toga.

Međutim, na licemerje nećemo ćutati – poput onog da dotični među prvima čestita KK Borac iz Čačka plasman u prvu ABA ligu, ali je na glasanju tokom Skupštine kao predstavnik svog kluba bio protiv ulaska tog kluba u prvi rang regionalne lige? O tome postoje i dokazi u vidu tonskog zapisa i stenograma sednice (koji su selektivno i u delovima iz svojih razloga i interesa pustili u javnost suprotno svim pravilima ABA lige). Toliko o obrazu i moralu. Konačno, taj koji nas već mesecima dovodi u vezu sa nekakvim sukobom interesa u ABA ligi, a ne može da nađe i ospori ni jednu utakmicu koju su KK Crvena zvezda i KK FMP odigrali do sada (inače bi to već uradio), a to nisu uradili nikada ni organi niti bilo ko iz ABA lige, šalje na adresu našeg kluba povodom kvazi “sukoba interesa” dopise KK Partizan na kome se kao potpisnik nalazi direktor kluba Dejan Kijanović, ujedno i predsednik KK Mladost iz Zemuna? Toliko i o sukobu interesa.

Ujedno zahvaljujemo se KK Partizan što je (na način na koji je to već uradio) obelodanio finansijski izveštaj KK Crvena zvezda koji je za razliku od njihovog javni dokument, ispravan, legitiman i prošao je reviziju Evrolige i svih ostalih nadležnih organa. Kao klub radili smo i radimo sve po Zakonu, pa zato i nemamo razloga da prikrivamo izveštaje niti podatke vezane za finansijske transakcije!

KK Crvena zvezda glasao je na Skupštini ABA lige za ulazak KK Borac Čačak i KK Mladost Zemun u ABA 1 i ABA 2 ligu jer smatramo da i pored svih eventualnih internih nesuglasica koje postoje – interes srpske košarke je da imamo još predstavnika u regionalnim ligama. Za razliku od nekih, kojima je očigledno najvažniji sopstveni interes!

KK Crvena zvezda ne želi nikakve medijske ratove ni kampanje. Niti smo u njima učestvovali od marta ove godine, jer smatramo da ne vode ničemu, osim u blato u kome se neki najbolje valjaju. Ali sve ima svoju meru!

Konačno, ovom prilikom obaveštavamo javnost da je obdukcija tela Majkla Odža obavljena, a deo rezultata, bez toksikoloških nalaza koji se i dalje čekaju, poznati su nadležnim organima. U ceo proces od početka je uključena država Nigerija koja je uputila tri note MIP RS, kao i porodica Majkla Odža koja je ovlastila eminentnu advokatsku kancelariju iz Beograda, koje će zastupati njihove interese u daljim postupcima.

Očekujemo da naredni dani i nedelje daju odgovore na brojna pitanja. Ne sumnjamo da će kao i mnogo puta do sada, uloga pojedinaca u nizu događaja uz pomoć višeg javnog tužilaštva, biti rasvetljena do kraja.

KK Crvena zvezda kao i do sada stoji im na raspolaganju za svaku vrstu pomoći", stoji u saopštenju crveno-belih.

