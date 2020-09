DMITROVIĆ UVERAVA: Samo Turska nam je u glavi, ima vremena za Norvežane

Da li posle poraza od Rusije možemo očekivati motivisanu i hrabru Srbiju protiv Turske, u nedelju uveče na “Marakani”?

“Hrabru i motivisanu Srbiju treba očekivati uvek. Prvih 25 minuta, pola sata u Moskvi je izgledalo sasvim dobro. Gledajući generalno da su samo igrači koji igraju u Francuskoj, Rusiji jedini u takmičarskom ritmu. Svi mi ostali smo ili na početku, sredini priprema, imamo dosta vremena da podignemo nivo naše igre. Kako nivo igre, tako i fizičku spremu, promenili smo i sistem, svaka naredna utakmica sigurno će doneti dosta pozitivni stvari, počev od one sa Turskom”, rekao je Dmitrović.

Koliko poznajte igrače Turske, da li biste nekog izdvojili?

“Poznajemo ih, ne previše u detalje. Ali znamo da je to jedna kvalitetna reprezentacija na individualnom aspektu. Analizirali smo ih, dodatno ćemo ih još analizirati do utakmice. Imaju dosta kvalitetnih igrača, ne bih izdvojio nijednog, svaki iz veznog reda i napada može da bude opasan po naš gol. Fokusirani smo da sprovedemo sve što selektor hoće u delo, ako to učinimo rezultat neće izostati.

Da li je šut Karavajeva bio neodbranjiv?

“Malo je bio čudan, ja sam previše samokritičan. Svaki šut je odbranjiv. Ali stvarno gledajući izuzetno je dobro pogodio dalji ugao, mislim da nije mogao bolje da pogodi. Tako da nadam se da sledeći put ako budu slični šutevi, da ću učiniti sve da ih odbranim”

Kolika je prednost domaći teren, s obzirom na to da se igra bez publike?

“Prednost jeste jer na tom terenu smo igrali nekoliko utakmica, poznajemo teren i travnatu podlogu, dimenzije. Faliće publika, faliće ambijent da nas gura napred s tribina. Ali takva je situacija u svetu, ne samo kod nas zbog pandemije, navikavamo se na igranje pred praznim tribinama. Ali, svakako da igrati kod kuće je prednost, makar igrati i bez publike.

Na pitanje da li je gledao utakmicu Norveška – Austrija i da li je iznenađen rezultatom, Dmitrović je odgovorio:

“Iskreno, površno sam bacio pogled u to vreme smo imali večeru. Bilo je na TV ekranu pa sam površno bacio pogled. Video sam posle rezultat i golove, ali u suštini igrali su protiv jedne kvalitetne reprezentacije Austrije, rezultat nije nešto iznenađujuće u takvim utakmicama mogla je da pobedi i Norveška i Austrija. Maksimalno fokusirani na meč protiv Turske, Norvešku ostavljamo za oktobar”, završio je Dmitrović.

