Partizan će u tom meču biti domaćin.

foto: FK Partizan/ Miroslav Todorović

"Više puta sam već istakao da je za mene najvažnija sadašnjost, a ne ni prošlost ni budućnost. Bilo bi isuviše neozbiljno da komentarišemo nešto, a da još nismo savladali prepreke do toga, a to je utakmica sa ekipom Šarlroa iz Belgije sledeće nedelje. Posle Super lige i utakmice sa ekipom Zlatibora, to je naš glavni fokus. Ima vremena, pričaćemo", poručio je Stanojević posle žreba.

Utakmica plej-ofa igra se 1. oktobra.

(Kurir sport)

Kurir