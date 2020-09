TUČA U BEKSTEJDŽU Nervno rastrojena Paris Hilton PREKLINJE dečka SRPSKOG fudbalera da prestane! Jezive scene SVAĐE VIDEO

Paris je nedavno objavila i dokumentarac o svom životu, a jedan deo posvećen je njenim propalim ljubavima. U snimcima koji su objavljeni se jasno mogu videti scene nasilja između Paris i Alekse. Naime, njih dvoje su se potukli u bekstejdžu jer je Hiltonova pre nastupa na prestižnom muzičkom festivalu "Tomorrowland" u Belgiji doživela nervni slom zbog problema u odnosu sa Aleksom.

Rediteljka Aleksandra Din koja je radila na dokumentarcu je prošle nedelje otkrila da je naslednica bogate imperije želela da se poglavlje pod nazivom "loša ljubavna veza" ukloni iz filma, ali to ipak nije učinjeno.

Na početku njihovog sukoba ona moli fudbalera da prestane da je stresira, međutim, on to odbija i od nje zahteva da je poljubi, što ona odbija. Njemu je zasmetalo to što ga je više od pet puta ostavila samog, na šta mu ona odgovara da je morala da uradi devet intervjua, te da zbog toga nije mogla da bude sa njim.

- Možete li mu reći da se smiri? Ovo je za...... Nastupam! Mora da se smiri. Muka mi je od ovog sr*nja. Počinjem za šest minuta - besno je govorila Hiltonova u bekstejdžu i u jednom trenutku besna zbog svega, Paris fizički napada dečka.

