UŽIVO, VIDEO! Mladost - Zvezda (18.00), crveno-beli na teškom gostovanju u Lučanima!

SASTAVI:

MLADOST: Zečević, L. Jovanović, Krajišnik, Radivojević, Babić, Mićević, Cvetković, Ješić, P. Jovanović, Bojović, Šatara.

CRVENA ZVEZDA: Borjan, Gajić, Pankov, Degenek, Rodić, Petrović, Nikolić, Ivanić, Gavrić, Katai, Falčineli.

Oba tima su sezonu započela u skladu sa ambicijama i kvalitetom, pa treba očekivati odličnu utakmicu i veliku borbu za bodove.

Domaćini su tokom aktuelne sezone zabeležili pet pobeda, uz jedan remi i dva poraza, pa sa 16 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 6.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti podelili bodove sa ekipom Metalca, a rezultat je bio 1:1. Gosti su tokom aktuelne sezone imali maksimalan učinak, sa osam ostvarenih pobeda, pa sa 24 boda na svom kontu trenutno zauzimaju prvo mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini ubedljivo savladali ekipu Voždovca, a rezultat je bio 6:0.

Ekipu Mladosti će u ovom i narednom susretu, tačnije do reprezentativne pauze, sa klupe predvoditi sportski direktor Neško Milovanović. On će na tom mestu zameniti Gorana Stanića, dosadašnjeg šefa struke Lučanaca, koji je pronašao inostrani angažman. To ne bi trebalo da predstavlja veliki problem za ekipu Mladosti, jer je Milovanović dugo godina bio šef stručnog štaba superligaša iz Lučana, pre prelaska na dužnost sportskog direktora.

Pomoćnik u stručnom štabu crveno-belih, Nenad Milijaš, ističe da očekuje da fudbaleri Mladost sa mnogo motiva uđu u ovaj susret, ali da misli da njegov tim neće imati problema da stigne do nove pobede:

’’Očekuje nas teško gostovanje, igramo protiv Mladosti iz Lučana, poznato je da oni igraju dobro kod kuće. Svesni smo da neće biti lako, ali postoji velika želja i znamo šta nam je cilj, a to su nova tri boda u prvenstvu. Dueli pred evropske utakmice su uvek teški, međutim koncentrisani smo samo na sutrašnji meč i verujem da ćemo uspeti da pobedimo. Neško Milovanović je dugo bio trener, sada se vraća, svi ga cenimo. Oni će imati veliki motiv protiv Crvene zvezde da se dobro pokažu i odigraju kvalitetno. Nije lako igrati u Lučanima, sa druge strane sve zavisi od nas, analizirali smo način njihove igre i ako uđemo dobro u meč verujem da neće biti problema da ostvarimo i devetu pobedu u prvenstvu.’’

Derbi susret 9.kola između Mladosti i Crvene zvezde igra se u subotu sa početkom u 18 časova.

Kurir sport

Kurir