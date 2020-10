NA MARAKANU STIŽE KOTROVERZNI VLASNIK HOFENHAJMA: Mrzi ga cela Nemačka, zamerio se Trampu, sada razvija VAKCINU protiv KORONE

Samo ove godine već dva puta je bio u centru pažnje fudbalske javnosti.

Prvi put nakon utakmice Hofenhajm - Bajern (0:6) u kojima fudbaleri oba tima 13 minuta dodaju loptu jedan drugome, ne želeći da se nadmeću na terenu, u znak solidarnosti sa vlasnikom domaćeg kluba Ditmarom Hopom, koga su navijači iz Minhena konstantno vređali verbalno itransperentima, na kojima je, između ostalog, pisalo da je Hop "k..... sin" i "nacističko kopile", obišle su svet.

Hop ima 79 godina, milijarder je, jedan od osnivača nemačke softverste kompanije SAP, koji je početkom 21. veka počeo da se interesuje za fudbal, kada je TSG 1899 Hofenhajm igrao u petom rangu. Odlučio je da uloži novac u Hofenhajm iz mjestašca Sinshajma i od njega je napravio moćnu fudbalsku sredinu, koja je 2008. godine stiga do Bundes lige, a devet godina kasnijepa i do plasmana u Ligu šampiona.Svih tih godina uložio je 350 miliona evra svog novca u ekipu i još 100 miliona za izgradnju stadiona. Kroz klub su prošli brojni mladi fudbaleri, kao i najmlađi trener u istoriji Bundes lige, Julijan Nagelsman, te jedan od nemačkih trenerskih autoriteta Ralf Ragnik.

foto: AP

Mnogi bi rekli da u politici kluba nema ništa sporno. Na prvi pogled i nema, ali navijačima smeta što je Hofenhajm jedan od četiri kluba u Nemačkoj kome je fudbalski savez odobrio izuzetak iz pravila "50+1 posto", koje znači da klub ne može da bude vlasnik pojedinca ili grupacije - drugim riečima, taj jedan posto više moraju da imaju navijači - članovi kluba - koji mogu da spreče bogate investitore da preuzmu potpunu kontrolu nad klubom.

To pravilo poštuju Bajern, Borusija, Hamburger, Štutgart, Keln.... kultni njemački klubovi. Izuzeci su Volsbrug, koji je u vlasništvu Volksfagena, te Bajer, čiji je vlasnik čuvena istoimena farmaceutska kompanija, kao i Lajpcig - koga kontroliše Red Bul, te Hofenhajm - Ditmara Hopa, koji je tu pogodnost dobio 2015. godine, kada je dostavio garancije da će u narednih 20 godina podržavati klub, novcem i vođen fudbalskim ambicijama.

Samo mesec dana kasnije pojavom famoznog koronavirusa Hop je opet dospeo u centar pažnje, ovaj put kao potencijalni spasilac čovečanstva od opakog virusa.

foto: AP

Hop je vlasnik kompanije "CureVac" koja razvija vakcinu protiv koronavirusa i uskoro počinje s kliničkim testovima. Vlasnik Hofenhajma do skora je bio jedan od najneomiljenijih ljudi u Nemačkoj. Navijači ga nikako ne podnose, pre svega zbog činjenice da mu je Fudbalski savez dozvolio da bude izuzetn iz pravila "50+1 odsto". Pravilo znaći da klub ne sme da bude u većinskom vlasništvu pojedinca ili korporacije. Tako su do pre samo mesec dana utakmice u Bundesligi prekidane jer su navijači vređali Hopa.

Sada se situacija promenila. Ne samo zbog informacije da Hop razvija vakcinu, već i zbog onoga što je uradio Donaldu Trampu.

Kada je predsednik Amerike saznao da je "CureVac" blizu spasonosnog rešenja poželeo je da kupi ekskluzivna prava na lek. Hop ga je odbio i poručio da njegova kompanija želi da razvije vakcinu koja će služiti celom svetu, a ne jednoj zemlji, određenoj klasi ili delu sveta.

foto: AP

Nije prvi put da Hop pomaže čovečanstvu. O tome je govorio za Indeks hrvatski reprezentativac i član Hofenhajma Andrej Kramarić.

"Sećate li se nadrealne situacije tokom utakmice protiv Bajerna, koja je prekinuta zbog uvreda prema Hopu? Osećao sam se užasno zbog njega. Takve uvrede gospodin Hop nije zaslužio. Ne razumem ljude koji ga vređaju. Nije mi bilo jasno zašto to rade, a uopšte ne poznaju čoveka i sve šta on radi. Ljudi koji su mu s tribina vikali najgore uvrede sigurno nemaju pojma da je Hop godinama pomagao unoiverzitetima, da je donirao milione za siromašne, za bolesne, nemoćne i decu. Očigledno je trebala da se dogodi ovakva situacija, kad je ceo svet pred kolapsom, da ljudi u Nemačkoj shvate o kakvom se čoveku i gospodinu radi. Njegova želja je da pomogne čovečanstvu, a to su, nadam se, konačno shvatili i oni koji su ga do juče mrzeli. Reč je o fenomenalnoj i divnoj osobi, o geniju. Čast mi je da ga poznajem", kazao je Andrej Kramarić za hrvatski portal Indeks.

