ANTOLOGIJSKA SCENA IZ ZAGREBA Kako je Dejo Genije odbrusio hrvatskom provokatoru! Dve decenije kasnije otkrio istinu o "PURGERU"

Oktobar 1999. godina, poslednje kolo kvalifikacija za plasman na EURO 2000, utakmica odluke - Hrvatska na "Maksimiru" dočekuje Jugoslaviju. Utakmica koja je bila mnogo više od običnog sportskog događaja.

Dan pred meč bilo je jasno da "plave" u Zagrebu čeka pakao i da će euforični i neprijateljski raspoloženi hrvatski navijači učiniti sve da ih zastraše i spreče da ostvare cilj.

Međutim, popularni Genije im je odmah u usred Zagraba jasno je stavio do znanja da naše reprezentativce ništa ne može zastrašiti.

Tog 8. oktobra Dejo je ispred hotela u Zagrebu davao izjavu za jednu televiziju. Govorio je o tenzijama oko meča

"Nisam bio u Zagrebu nekih 8, 9 godina, kada se desilo sve ono čudo i onaj rat... Nemam neki specijalan osećaj, obezbeđenje je na nivou, nema straha. To kako oni misle da smo mi krivi, tako i mi mislimo da su oni... To me uopšte ne interesuje i ne tangira", rekao je Dejo, a onda je usledilo pitanje novinara "ko su oni?"

"Pa 'oni'... Pričamo o Hrvatima, ne pričamo o Makedoncima! Prema tome nemam šta da ponavljam... " odgovorio je Dejo.

U tom momentu sa druge strane ulice jedan hrvatski provokator je dobacio:

"Ti si go**o"

I Dejo mu nije ostao dužan, usledio je rafal psovki:

"Je**m te u usta te je**m! U ta škrbava usta, pi**o jedna! Doći ovamo, pi**o jedna! Po***i ga malo, purgeru. Dođi, purgeru! Je**m te u usta škrbava!"

Provokator je ostao bez teksta, više se nije oglasio, a Dejo se nakon izliva besa mirno okrenuo prema novinaru i nastavio da daje izjavu kao da se ništa nije dogodilo:

"Prema tome, šta da ti kažem, to što mi mislimo, misle i oni, bitno je da se ova utakmica završi bez incidenta, kako na terenu, tako i na tribinama".

Dve decenije nakon incidenta Savićević je u jednom intervjuu ispričao šta se zapravo dogodilo tog dana u Zagrebu.

"Ja dajem izjavu, sam ostao tamo da pričam, i vidim i čujem da neko stalno nešto dobacuje i stalno neke uvrede. U jednom momentu, kada mi je puna glava bila njegovih psovki i prozivki, a ja bio pred kraj izjave, okrenem se, vidim čoveka ne više od metar sedamdeset, šezdeset. Sad se sećam, imao je dres šahovnicu, crnu jaknu i neku trenerku donji deo. Nema dva zuba u glavu. I ja se okrenem i kažem onu psovku, kažem šta ćeš".

"Nisam ponosan na to, naravno. Ne bih voleo da me pamte po tome. Okrenem se, znajući da ovaj snimak može da se iskida u slovo, u pola reči, okrenem se i kažem "prema tome, nadam se da će se utakmica završiti fer i korektno". Da završim izjavu, da idem u sobu, da što pre završim", otkrio je Savićević.

Novinar koji je pravio prilog mu je tada obećao da "iseći" verbalni obračun sa hrvatskim provokatorom, ali prevario ga je.

"To pođe tako, i ja kada sam završio kažem 'slušaj, oćeš ovo da okineš?' Kaže mi, 'naravno, Dejo'. Par meseci posle, ja u Beču, zove me režiser 'E završen je film, da ti pošaljem VHS kasetu'. Ja mu dam adresu, meni dođe ta kaseta, ja u dnevni boravak stavim. On me zove, 'jesi video?', ja kažem ne, zovi me za jedno sedam dana, jedno popodne kada budem imao vremena hoću na miru da odgledam. Ja posle dva-tri dana, kada sam video ono, želudac mi se okrenuo. E, onda možete da zamislite šta sam njemu rekao", ispričao je legendarni fudbaler.

foto: Pritnscreen

Jugoslavija je na krcatom Maksimiru odigrala nerešeno 2:2 i tako izborila plasman na Evropsko prvenstvo koje se 2000. godine igralo u Belgiji i Holandiji, a Hrvatska je nakon neuspeha na svom terenu ostala bez plamsana na veliko takmičenje.

