KOLO, NE ČARDAŠ! Srbi, sad srušite i Mađare u Beogradu!

Sjajan let imali su fudbaleri Srbije u Oslu, baš kao pravi orlovi nadleteli su rivala, ali vremena za slavlje nema. Večeras je na redu jedna od onih "mora se pobediti" utakmica.

Treće kolo Lige nacija u Beograd dovodi Mađare (20.45), a tri boda su imperativ nakon remija s Turskom i poraza od Rusije u prva dva kola takmičenja. Na stadionu "Rajko Mitić" neće biti navijača, ali naboj pozitivne energije koja vlada među navijačima fudbaleri Srbije sigurno osećaju poslednjih dana, pa bi ga mogli iskoristiti i zaigrati kolo u Beogradu. Mađari su takođe puni optimizma, a za to imaju veliki razlog pošto su bukvalno pregazili Bugarsku u gostima i, baš kao i Srbi, izborili finalnu utakmicu baraža za Evropsko prvenstvo.

Da će biti lako - neće sigurno, ali uz onakav pristup igri koji su izabranici selektora Ljubiše Tumbakovića pokazali u Oslu, i pobeda nad Mađarima nije daleko. Takmičenje u Ligi nacija je i te kako važno jer omogućava svakoj reprezentaciji da se takozvanim sporednim putem, na mala vrata, ubaci u baraž za Svetsko prvenstvo u Kataru, ukoliko mesto tamo ne obezbedi direktno kroz kvalifikacije.

- Stvarno smo mnogo truda uložili, promenili smo model igre, a sve se dešava u kratkom periodu. Borim se za to da budemo prepoznatljivi, da imamo disciplinu, borbenost, želju, htenje - rekao je Tumbaković.

Dušan Tadić

Naše mesto je na EP i SP

As Ajaksa Dušan Tadić "zaboravio" je pobedu nad Norvežanima jer zna da do plasmana na EP mora da se dobije i Škotska. Ali najpre Mađari u Beogradu, a zna i recept: - Uvek sam govorio da mi moramo da igramo Svetsko i Evropsko prvenstvo. To moramo. Samo treba da se držimo kao jedan i da igramo kao protiv Norvežana i neće biti problema.