DEJAN STANKOVIĆ PRED VEČITI DERBI: Nemam šta da lepim po svlačionici, gledaćemo da zalepimo pobedu na JNA (FOTO)

"Koncentrišem se na rad sa mojim momcima i spremanje utakmice. Derbi ima čar, nosi to peckanje, dok je prijatno i dok ne prelazi granice poštovanja. Nemam šta da lepim po svlačionici, igračima je sama reč večiti derbi i Partizan dovoljna motivacija. Ništa nećemo lepiti po zidovima, gledaćemo da 'zalepimo' pobedu na JNA, to bi bilo najbolje. Spremni smo i spremno ćemo dočekati naredni derbi", rekao je Stanković na konferenciji za medije, upitan za motivacione poruke iz Partizana i izjave njegovog kolege Aleksandra Stanojevića.

foto: Starsport©

Zvezda će sutra od 17.00 gostovati Partizanu u 11. kolu Super lige Srbije.

"Derbi treba ljubomorno da se čuva u Srbiji i treba da budemo ponosni što imamo nešto specifično na svetu. Sva peckanja, oko terena, to treba da se prihvati kao sportska stvar. Naravno, u granicama normale i prijatnosti. Neće me ništa uplašiti, znam šta želim, kako radimo, neće me nikakav natpis učiniti boljim nego što jesam", kazao je Stanković.

Njegova ekipa ima osam bodova više od Partizana, a novinare je zanimalo Stankovićevo mišljenje da li bi pobeda rešila pitanje šampiona.

"Rano je mnogo da se kalkuliše. Imaš plus osam i derbi, gde možeš da odeš na velikih plus 11. To je, realno, ogromna prednost, mnogo toga smo završili ako pobedimo u derbiju. Ali, nema opuštanja, fudbal se igra i posle nedelje, ne treba to da nam bude mač nad glavom. Treba se spremiti, izaći hrabro, sa velikom odgovornošću prema dresu koji nosiš i protivniku s kojim igraš", rekao je Stanković.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Zvezda ima loš niz u "večitim" derbijima, pošto je dugo bez pobede, ali i bez datog gola.

"Svaki derbi nosi svoje, ne treba se opterećivati šta je bilo. Činjenica je da nismo dali gol, da nismo pobedili. To ne može da se menja. Ali, sledeći može da se promeni. Znam da nismo dali gol, da nismo pobedili. To ne treba da bude opterećenje, već samo motivacija da u narednom promenimo nešto", istakao je Stanković.

On je naveo da bi voleo da neko od Zvezdine dece reši "večiti" derbi.

"Želim im iz sveg srca da se to desi. Znam kako je meni bilo to sa 18-19 godina, kako je rešiti derbi pred punim stadionom. Sada neće biti pun, ali to je 'večiti' derbi", rekao je Stanković i dodao da "ozbiljno računa" na svu Zvezdinu decu i da će gledati da im pruža šansu jer to navijači vole.

"Zaslužuju šansu, podršku i da nose dres Zvezde", dodao je trener Crvene zvezde.

foto: Starsport©

Upitan je da li bi remi smatrao neuspehom.

"Ne idemo na remi, ne želim da neko izvlači iz konteksta. Ne znam šta će biti. Idemo na pobedu, to je sigurno. Ako dodje nerešeno, ne znam da li ću biti zadovoljan. Ako gubimo 2:0 i bude 2:2, da, biću zadovoljan, a ako vodimo 2:0 i bude 2:2 neću biti. Nas obavezuje grb, mesto na tabeli, šampioni smo, imamo 10 od 10. Idemo da igramo pravi fudbal, da se borimo. Na ovu utakmicu idem kao na svaku drugu, s tim što ljubomorno čuvam tradiciju i istoriju derbija", rekao je Stanković.

On je dodao da sastav Partizana ne može da bude veliko iznenadjenje, ali da postoje nepoznanice jer su crno-beli značajno promenili tim u poslednjem periodu.

"Znamo kako ćemo mi istrčati na teren i dosta znamo o nama. Ne može da bude ogromno iznenadjenje ko će igrati za njih, ali mislim da i oni ne znaju tačno ko će igrati. Manje - više, ne može da bude neko ogromno iznenadjenje", naveo je trener Zvezde.

foto: Starsport©

Zvezda će, pored od ranije povredjenog Ričmonda Boaćija, biti bez Mirka Ivanića i Gelora Kange, koji su pozitivni na korona virus.

"Bez Miće i Kange, teško je praviti tim pred jedan ovako važan meč. Ali, šta je, tu je, desilo se... Idemo dalje. Želim im da se što pre vrate. Znam da će biti svim srcem uz nas. Mnogo mi je žao što neće moći da konkurišu za tim, ali je najvažnije njihovo zdravlje", kazao je Stanković.

Osim njih, Stanković će moći da računa na sve igrače.

Stanković je istakao da je reprezentativna pauza dobro došla Crvenoj zvezdi da podigne formu jer je čeka mnogo utakmica i gust raspored u narednom delu sezone.

(Beta)

Kurir