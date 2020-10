ZVEZDIN MAJSTOR FUDBALA POSLE LIBERECA - Aleksandar Katai: Jesam Magiko, šteta što pobedu nismo proslavili sa Delijama!

Neki ga zovu Magiko, neki se dive njegovim driblinzima, pojedini ga se i plaše, ali jedno je sigurno – Aleksandar Katai je majstor fudbala. Njegova lepršava igra, popularni „roling“ u šesnestercu Slovana i trenutak inspiracije da krene sam sa 40 metara i prvim golom u grupnoj fazi u crveno-belom dresu samo je potvrdio ono što smo odavno znali o kvalitetu Aleksandra Kataija.

- Osećaj je zaista fenomenalan, uspeli smo da ostvarimo sjajnu i ubedljivu pobedu. Raduje me što smo sinoć stvarali šanse, ali i to što nismo dozvolili protivniku mnogo prilika. Verujem da su svi zvezdaši veoma srećni i samo su oni sinoć nedostajali da zaokružimo sjajnu partiju – počeo je Katai.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Zvezdin fudbaler je poznat po nadimku Magiko, koji neretko upotrebljava i trener Dejan Stanković.

- Zvezdini navijači su jedinstveni u svim segmentima, pa tako i u ovom. To mi je samo motiv više da radim još jače i da navijačima donesem radost. Naravno, ne mogu da sakrijem da mi prijaju lepe reči, ali znam da samo maksimalnim zalaganjem u crveno-belom dresu mogu potvridi taj nadimak.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Katai zna koji je glavni cilj u Evropi.

- Naš cilj je proleće u Evropi i verujemo u to. Grupa jeste teška, imamo odlične protivnike, ali znamo da imamo kvalitet i mislim da možemo do jednog od dva mesta u grupi koje vode u dalji tok takmičenja. Drago mi je što sam Zvezdom imam priliku da igram grupnu fazu, to se u mom prethodnom mandatu nažalost nije desilo. Međutim, sada pišemo nove stranice istorije i verujem da možemo mnogo.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Zvezdina desetka ne krije da su sinoć nedostajali navijači, kao i da mu podrška porodice mnogo znači.

- Moram da priznam da nam fale naši zvezdaši i pesma sa stadiona. Kada proslavljamo golove malo je čudno jer nema navijača, ali šta je tu. Navikli smo se pomalo na to, ali jedva čekamo njihov povratak. Kao što uvek volim da kažem – mi smo svi jedna velika porodica i dišemo jedni za druge. Takođe, tu je i moja porodica koja je uvek uz mene i to je nešto najvažnije u životu – podvukao je Aleksandar Katai.

Kurir sport/www.crvenazvezdafk.com

Kurir