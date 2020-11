BOG JE HTEO DA OSTANEM ŽIV! Ninković otkrio jezive detalje nesreće: Probudio sam se u autu, bio sam OBLIVEN KRVLJU

Srpski fudbaler Nikola Ninković uspešno se oporavlja od posledica jezive saobraćajne nesreće koju je krajem oktobra doživeo u Hrvatskoj.

Fudbaler italijanskog Askolija je u blizini Zagreba imao jezivu saobraćajnu nesreću. Njegov automobil se zakucao u parkirani kamion i pravo je čudo što je ostao živ.

"Bog je tako hteo! Bog je želeo da ostanem živ i da nastavim, ali malo pametnije i promišljenije i ja ću se potruditi da takav budem dalje u životu i karijeri. Mislim da sam to dužan sebi, svojim najbližima i fudbalu koji toliko volim" rekao je za "24sedam" Ninković koji već razmišlja o povratku na teren.

Bivši fudbaler Partizana "kroz maglu" se seća detalja ove strahovite nesreće.

"Sećam se da sam se u jednom trenutku probudio u autu, da sam bio obliven krvlju i sledeće što pamtim je da sam se probudio u bolnici. Valjda je taj čovek koji je vozio kamion sa kojim sam se sudario prvi pokušao da mi ukaže pomoć. Zbog te moje rupe u sećanju nisam mogao da dam iskaz u policiji. Neke stvari su im bile skroz neobjašnjive kada su radili uviđaj, a ja nemam šta da im kažem", iskren je Ninković.

Popularni Džigi se uspešno oporavlja i već razmišlja o povratku na fudbalski teren.

"Skinuti su mi konci sa jezika, urađeni su mi snimci glave i ostalih povreda. Dozvoljeno mi je da tokom dana prošetam oko 10-15 minuta, a za dve nedelje uradimo ponovo pregled i da vidimo dokle sam napredovao. Doktor mi je rekao da je za mene završena sezona, ali ne znam da li je mislio na polusezonu ili do kraja juna. Ja se nadam da ću, ako se nastavi ovim tempom oporavak, posle druge kontrole dobiti dozvolu sa malo više aktivnosti, a kasnije i za malo trčanja. Sad mi je rečeno samo odmaranje, jer bi me i najmanji slučajni udarac u glavu mogao da košta života. Još me malo boli od udarca celo telo, što i nije čudo na šta sam ličio posle nesreće. Onaj hrvatski lekar mi je rekao da je pravo čudo kako sam ostao živ. Mogao sam i bez jezika da ostanem da mi je prekinut nerv", otkriva Ninković.

Kurir sport/24sedam

Kurir