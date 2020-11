BURA SE NE STIŠAVA! TERZIĆ: Vidić ne govori istinu! Njegov komentar je neprimeren!

Terzić tvrdi da bivši kapiten Manečster junajteda ne govori istinu.

"Vidića znam kao ispravnog i časnog momka ali ovog puta ne govori istinu. Ne razumem zbog čega to radi, pogotovo na ovako uvredljiv nacin koji ne priliči jednom sportisti. Podseticu ga da smo se pre godinu ipo dana sreli ispred zgrade (zivimo zgrada do zgrade) i razgovarali smo na temu njegovih planova. Tada sam mu rekao da Milojević planira odlazak i da razmisljamo o nekim novim trenerima kao sto su on i Dejan Stankovic. Zahvalio se na ponudi i rekao mi da zeli vise vremena da provodi sa decom u Milanu a da ga interesuje mesto selektora jer ne bi morao stalno da bude u Beogradu. Kada sam tog dana dosao na stadion kompletan razgovor sam preneo Džajiću, Mijailoviću i Mrkeli sto oni mogu i da potvrde", kaže Terzić.

Podsetimo, Terzić je gostujući na TV "Prva" otkrio da mu je Vidić pre godinu i po dana rekao da planira da se bavi trenerskim poslom i da bi voleo da u budućnosti bude selektor Srbije.

Vidić je to kasnije oštro demantovao.

"Poslednja osoba kojoj bih se poverio o svojim planovima je Zvezdan Terzić! Ja sa njim nemam komunikaciju", rekao je za "Mozzart Sport" Nemanja Vidić.

foto: Starsport©

Generalni direktor Zvezde smatra da je komentar bivšeg reprezentativca Srbije bio krajnje neprimeren.

"Danas sam izjavio da je imao grandioznu igračku karijeru i da je potreban srpskom fudbalu u skladu sa njegovim željama i to stvarno mislim. S obzirom da sam od Vidića stariji 15 godina, da sam mu bio predsednik u FSS i da sam danas generalni direktor njegove i moje Crvene zvezde, smatram neprimerenim njegov danasnji komentar", zaključuje Zvezdan Terzić.

Kurir sport

Kurir