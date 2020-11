TERZIĆ O NEUSPEHU REPREZENTACIJE: Morali smo da odemo na EP! Mesto predsednika FSS ne može da se nudi!

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, govorio je neuspehu reprezentacije u baražu za plasman na Evropsko prvenstvo.

U razgovoru za "Prvu" televiziju bivši predsednik FSS-a rekao je da je razočaran igrom Orlova na meču protiv Škotske.

"Svima nam je teško što se nismo plasirali na EP. Očekivalo smo to nakon one utakmice sa Norveškom. Doživeli smo razočaranje, morali smo da odemo tamo, pogotovo što nam je UEFA dala alternativni putem, putem Baraža Lige nacija. FSS treba da napravi analizu zbog čega se to nije desilo. Šta se desilo protiv Škotske, samo tri nedelje pre toga bili smo oduševljeni igrom fudbalera. Naši igrači su pokazali da mogu, ali očigledno da psihiološki i taktički nisu ušli u utakmicu", rekao je Terzić.

Nakon neuspeha reprezentacije spekuliše se da bi moglo do dođe do kadrovskih promena u Fudbalskom savezu Srbije, a Terzić se spominje kao jedan od glavnih kandidata za mesto predsednika.

"Mesto predsednika ne može da se nudi. FSS ima statut i jasnu proceduru kako se bira prvi čovek. Koliko znam FSS trenutno ima predsednika i mandat mu traje još, mislim, dve godine. Postoji procedura kako se postavlja predsednik, a ja trenutno nemam želju. Sva moja pažnja je usmerena na Zvezdu i ne bih da odvlačim fokus na drugu stranu", rekao je Terzić.

Kurir sport/B92

Kurir