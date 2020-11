PIPKAO ME JE I MALTRETIRAO SVAKI DAN: Pokrenut proces protiv slavnog fudbalera posle šokantnih optužbi za SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE

Tužilaštvo Njujorka pokrenulo je proces protiv slavnog španskog fudbalera Davida Vilje za seksualno uznemiravanje službenice FK Njujork.

Pre nekoliko meseci Skajler Badiljo optužila je Vilju, iznoseći jezive detalje.

- Ta vrsta uznemiravanja koju sam doživela u Njujork sitiju kod mene i dalje izaziva zgražanje jer pričamo o profesionalnom sportu. Promenila sam celu karijeru zbog s.anja koje su radili i tako mi uništili snove. Mislila sam da će to biti moja životna šansa, a dobila sam to da me David Vilja pipka svakog je..nog dana, a šefovi su na sve gledali kao na dobar materijal za komediju - napisala je Skajler sredinom jula.

Vilja je odmah reagovao i demantovao te navode, dodavši da će se pravnim putem boriti protiv otpužbi.

Španski as, osvajač Mundijala 2010. godine, nastupao je za Njujork od 2014. do 2018. godine. Skajler Badiljo je stigla u klub kao 20-godišnja pripravnica 2018. godine.

Badiljo je, pored optužbi za seksualno uznemiravanje, dodala i da joj je Vilja nudio alkohol dok je bila mlađa od 21 godine, što je nezakonito u SAD.

