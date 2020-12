KAKAV BI TO TANDEM BIO: Mile Aćimović otkrio da je mogao da radi sa Dejanom Stankovićem u Crvenoj zvezdi!

Dejan Stanković i Milenko Aćimović, na klupi Crvene zvezde! Kakav bi to tandem bio?! A, moglo je... Nažalost navijača crveno-belih nije se desilo.

Milenko Aćimović priznao je u razgovoru za slovenačku Ekipu 24 da je imao poziv svog zeta Dejana Stankovića da mu se prošle zime pridruži na klupi Crvene zvezde.

foto: Starsport©

- Dejan Stanković me je pozvao i bio je vrlo korektan. Moram da priznam da je to bila jedna od najboljih ponuda koje sam dobio i trebalo mi je malo vremena da razmislim o svemu. To se dogodilo dan, ili dva pre nego što je i zvanično postao trener Zvezde. Prelomio sam i rekao mu da imam druge planove u tom trenutku i da želim da nastavim sa mladom repreznetacijom Slovenije, a njemu sam poželeo sve najbolje – otkrio je Aćimović.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Nije Dejan Stanković odustao tako lako od svog šuraka, želeo ga je po svaku cenu u stručnom štabu Crvene zvezde.

- Sutradan me je ponovo nazvao. Razgovarali smo malo više o svemu. Tada je Deki shvatio da sam odlučan da idem svojim putem. Znam šta znači Zvezda i koliki nosi pritisak biti trener tako velikog kluba. Zahvalio sam mu se na ponudi i odlučio da ostanem u Sloveniji i nastavim put koji sam do tada krenuo. Dejan je sve razumeo, ali se nadam da će nam se putevi jednog dana ukrstiti i sedeti jedan pored drugog. Ili možda biti u različitim ekipama. Kada smo bili fudbaleri imali smo želju da igramo u istom klubu, ali nikad nam se ta želja nije ostvarila, osim na početku u Zvezdi. Ali, zato smo imali nekoliko ozbiljniji mečeva jedan protiv drugog kada smo igrali za svoje reprezentacije i kad je on nastupao za Lacio, a ja za Totenhem - prisetio se Milenko Aćimović.

Dejan Stanković i Milenko Aćimović upoznali su se u Crvenoj zvezdi i otada traje njihovo prijateljstvo. Deki je prebačen u prvi tim crveno-belih, baš kada je iz ljubljanske Olimpije u Beograd stigao Milenko Aćimović. Brzo su se našli, videli da imaju mnogo toga zajedničkog, postali su cimeri u Zvezdi i veliki prijatelji. Potom je Dejan Stanković upoznao Miletovu mlađu sestru Anu u koju se zaljubio, a kasnije ju je i oženio. Sa njom danas ima trojicu sinova, Stefana, Filipa i Aleksandra.

foto: Printskrin/Instagram

Dejan Stanković je u razgovoru za magazin "Story" otkrio kako je MIlenko Aćimović reagovao kada mu je rekao da se zaljubio u njegovu sestru.

- Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to, a kad sam rekao njenom bratu, zamalo me nije udario. Zasta verujem da bez Ane ne bih bio ovakav. Jednostavno, ne bih se kompletirao - ispričao je Stanković.

