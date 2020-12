MILIJAŠ PUCA OD PONOSA: Verovali smo i vratilo nam se (FOTO)

Pomoćnik trenera Dejana Stankovića i nekadašnji kapiten Crvene zvezde Nenad Milijaš rekao je danas da je prezadovoljan učinkom koji su crveno-beli fudbaleri ostvarili u grupnoj fazi Lige Evrope i istakao da nije mala stvar osvojiti 11 bodova.

"Prezadovoljan sam kako smo odigrali ovih šest utakmica. Osvojiti 11 bodova u Evropi, u grupi koja nije bila laka, ne može da bude mala stvar", rekao je Milijaš, prenosi klub.

"Svi smo se zajedno nadali tome, ali i naporno radili da bismo ostvarili cilj, a to je bio prolazak u narednu rundu takmičenja. Verovali smo u to i vratilo nam se, a sada imamo vremena da se spremimo za sve ono što nas isčekuje", dodao je on.

Zvezda je sinoć odigrala nerešeno bez golova sa Slovanom u poslednjoj utakmici grupne faze Lige Evropa.

foto: Starsport©

Srpski klub je ranije obezbedio plasman u narednu fazu.

"Bila je teška utakmica. Slovan je čvrsta ekipa koja igra tvrdo i ide na svaku loptu, uz to čeka i našu grešku kako bi je iskoristio i postigao gol. Imali smo šanse, ali ih nismo iskoristili, medjutim, ne treba žaliti za tim. Bitno je da nismo izgubili i da smo osvojili bod, što je veoma važno u Evropi", rekao je Milijaš.

On je istakao i da veruje da fudbaleri Zvezde imaju još snage da završe polusezonu na pravi način.

"Kada nosite dres velikog kluba kao što je Crvena zvezda, onda morate da imate snage za svaku utakmicu. Nama je prva sledeća, kao i uvek, najbitnija, ali svakako želimo da do kraja jesenje polusezone ostvarimo sve pobede i na pravi način odemo na odmor. Posle toga ćemo da razmišljamo o onome što nas čeka na proleće", rekao je on.

(Beta)

Kurir