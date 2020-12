ALEKSANDAR PRIJOVIĆ SE JAVIO IZ DALEKE SAUDIJSKE ARABIJE: Progovorio o povratku u Evropu, reprezentaciji, ali i Nemanji Matiću!

Aleksandar Prijović "broji sitno" do svog 150. gola u klupskoj karijeri. Prema zvaničnim statistikama, Aleksandar je trenutno na koti 148, pa će, po svemu sudeći, jubilej proslaviti u dresu Al Itihada čije boje brani od januara prošle godine.

Klub iz Džede, luke na obali Crvenog mora, ove sezone je, nakon deset odigranih kola, na petoj poziciji tamošnjeg prvenstva sa petnaest osvojenih bodova. Vodeći je Al Hilal sa osam više, ali do kraja šampionske trke ostalo je još 20 kola

Prijović se na početku razgovora za "Provjereno.info" osvrnuo na partije svog Al Itihada u dosadašnjem dijelu prvenstva.

"Počeli smo sezonu sasvim solidno. U nekim utakmicama nedostajalo nam je i malo sreće da rezultati budu bolji, ali smatram da ekipa ide u pravom smjeru. Domogli smo se i polufinala u Arapskom kupu u kojem imamo dobre šanse da dođemo do finala. Sigurno ćemo pokušati da “napadnemo" taj trofej ukoliko nam se ukaže prilika. Uz to, među glavnim favoritima smo u Kraljevskom kupu. Idemo korak po korak i za sada mogu da budem zadovoljan." kaže Prijović.

foto: Dado Đilas

Nije tajna da bi ga brojni evropski klubovi rado videli u svojim redovima. Za sada, iskreno će Prijović, o tome ne razmišlja. Ipak, na pomen povratka na Stari kontintent, ostavlja ono, toliko često u svijetu fudbalu "ali".

"Ugovor me sa Al Itihadom veže do 2023. godine. Međutim, u fudbalu nikada ne znaš. Šta nosi sutra i šta može da se desi tokom prelaznih rokova. Ja sam potpuno fokusiran na svoj klubi ne razmišljam o bilo kojem drugom. Za sada ne žurim nigde. Ispred mene su najbolje fudbalske godine i ne isključujem mogućnost da se vratim u evropski fudbal, ali, za sada, ovde se osećam dobro." kaže Prijović koji je ponikao u redovima Sent Galena, a potom branio boje Parme, Jeovila, Nortemtpona, Siona, Lozane, Tromzoa, Đurgardena, Boluspora, Legije i PAOK-a.

Stvarajuci svoje fudbalsko ime i prezime, Aleksandar Prijović je, što bi naš narod rekao, prošao kroz sito i rešeto. Pamti dobre i manje dobre dane, ali je, kaže, sve u karijeri stekao radom i odricanjem. Nikada mu nije padalo na pamet da odustane od svojih snova koji su dolaskom u Poljsku postali java. "Zaludio" je fudbalsku javnost svojim partijama u Legiji, a onda je odlaskom u PAOK potvrdio renome "ubice golmana". U dresu solunskog kluba postigao je 55 golova na 77 utakmica, a navijači sa "Tumbe" i dan danas kliču ime najboljeg strijelca Grčke u sezoni 2017/2018. Svojim golovima, Prijović je zaslužan za četiri trofeja koja su stigla u Solun, a njegovih devet pogodaka u metu, trasiralo je put PAOK-u ka osvajanju titule nakon 34 godine. Dubok trag ostavio je iu varšavskoj Legiji sa kojom je osvojio dvije titule i kup, te, kako sam kaže, stekao prijatelje za čitav život.

foto: Starsport©

"Najljepše sam se osećao u Solunu dok sam nosio dres PAOK-a i tokom boravka u varšavskoj Legiji, ali ako bih morao da biram između ova dva grada onda tas na vagu ide na stranu dana provedenih u Solunu i mogu reći da sam tamo zaista uživao. Ipak, i u Varšavi mi je bilo fenomenalno. Imali smo odličnu ekipu u kojoj sam stekao brojne prijatelje sa kojima se i danas čujem. Osvojili smo pregršt trofeja i igrali smo Ligu šampiona. Zauvek će mi Solun í Varšava ostati u lepom sećanju.",

Omiljen je, Prijović, bio i kod navijača reprezentacije Srbije. S prvim dobrim partijama u dresu Legije postao je "tiha patnja" brojnih ljubitelja fudbala u Srbiji koji su htjeli, po svaku cijenu, da ga vide u dresu Srbije. Debitovao je kod Slavoljuba Muslina, 11.juna 2017. godine na utakmici sa Velsom, a tokom mundijalskih kvalifikacija postigao je ključni gol za plasman na Svjetsko prvenstvo.Tog, 9. oktobra 2018. godine, Aleksandar je postao junak srpkog fudbala. Na stadionu Rajko Mitić, fudbalerima Srbija trebala je pobeda protiv Gruzije za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Ipak, u beogradskoj noći, bedem pred golom Makaridzea bio je neprobojan sve do 74 minuta kada je Prijović uklizao na dodavanje Mitrovića, a lopta se zakoprcala u mrežu gruzijskog gola. Nakon osam godina, reprezentacija Srbije otišla je na Svetsko prvenstvo, a među putnicima u Rusiju, našlo se mesta i za Aleksandra Prijovića. Na Mundijalu je odigrao 90 minuta protiv Kostarike. Nakon toga nije ga bilo u selektorskim planovima, ali, Aleksandar, od malena učen da voli svoju otadžbinu, ni danas, ne krije svoje osećaje prema dresu sa nacionalnim grbom.

foto: Profimedia

"Za svakog fudbalera i patriotu je najveća čast da bude pozivan medu najbolje fudbalere svoje države, da nosi dres reprezentacije i da se na terenu bori za grb svoje zemlje." Jasno i nedvosmisleno poručuje šta misli o dresu sa grbom Srbije koji je tokom svoje karijere nosio na trinaest utakmica. Da li je trebalo da ih odigra više? To je pitanje za neku drugu adresu, a da se pita navijački puk odgovor bi bio jasan. Napadača takvog kalibra svaki tim bi poželio u svojim redovima. Reprezentacija Srbije u 2021. godinu ulazi u novi ciklus kvalifikacija. Put do Mundijala u Kataru vodi kroz grupu "A" u kojoj su još Portugal, Irska, Luksemburg i Azerbejdžan

"Biće veoma teško protiv Portugala, ali ne treba zaboraviti ni Irsku sa kojom očekujem veoma teške i borbene utakmice. Ipak, ubeđen sam da će Srbija uspeti da se domogne Svetskog prvenstva.", optimističan je Prijović koji je u svojoj reprezentativnoj karijeri postigao dva gola. Iz plejade najboljih srpskih fudbalera njegove generacije, bez dileme, na tron stavlja jednog koji je, kako kaže, svojom karijerom obilježio jednu epohu. "Nemanja Matić je za mene, bez dileme, najbolji srpski fudbaler naše generacije. Već godinama igra na vrhunskom nivou za najveće engelske klubove. Zaista, suvišeno je bilo šta reći za karijeru koju je napravio, tako da je za mene Nemanje Matić broj jedan što se tiče srpskih fudbalera."

Nova godina kuca na vrata. Ova, 2020. ostaće upamćena kao jedna od onih koje su promijenile čovječanstvo. Nabolje ili nagore, vrijeme će da pokaže, a nama, reklo bi se, preostaje samo da i sebi poželimo ono što želi Aleksandar Prijović.

"Moja želja je da u svakom smislu, u svim segmentima života budemo bolji u narednoj godini nego što smo bili u ovoj. Da se trudimo, da pokušavamo, da ispravljamo svoje greške i da budemo bolji svakim novim danom.", poručuje Prijović za kraj razgovora za "Provjereno.info".

Kurir sport / Provjereno.info

Kurir