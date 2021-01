ZBOG BREGZITA ĆE ISPASTI IZ LIGE: Big Sem KUKA na stroge britanske zakone!

Nakon Bregzita, na snagu su stupila nova pravila po kojima su igračima potrebne radne dozvole, dok fudbaleri mlađi od 18 godina ni pod kojim uslovima ne mogu da se angažuju.

Alardajs, čija je ekipa pretposlednja na tabeli sa samo osam bodova iz 17 utakmica, rekao je su ugovori nekoliko potencijalnih pojačanja već propali zbog novih propisa.

foto: REUTERS

"Već sam pronašao tri igrača koja bi mogla da nas pojačaju, ali nije im dozvoljeno... Zbog novih propisa nisu mogli da dođu u ovu zemlju", rekao je Alardajs, prenose britanski mediji.

"To nam je malo otežalo život. Nije toliko u pitanju pandemija, koliko do promene pravila zbog Bregzita. Učinićemo sve što možemo... Pronalazak igrača u uslovima pandemije biće najteži prelazni rok koji sam radio", dodao je on.

Trener VBA je naveo i da poštuje svoje igrače, da svi rade koliko mogu, ali da mora da pronađe nove igrače kako bi podigao ekipu.

"Ko god da dođe, mora biti bolji od onih koje imamo", naveo je Alardajs.

Beta

Kurir