ISTORIJSKI TRK OD BANKE DO MARAKANE: Neverovatna priča o Piksijevom potpisu za Zvezdu

Detalj o tome otkrio je bivši predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda, Dragan Kapičić, koji je u poslednji čas pritekao u pomoć i pozajmio novac koji je nedostajao da se transfer realizuje.

Kapičić je otkrio da je pola sata pre isteka roka za transfer dobio poziv Vladimira Cvetkovića, generalnog sekretara crveno-belih.

- Zove me Cvele, "majstore, spašavaj". Šta je bilo, rekoh, Cvele? "Treba nam 50.000 dolara za Piksija". Kakvog Piksija, šta se dešava? "Imamo još pola sata do kraja prelaznog roka, neće otac da potpiše, fale nam neke pare, daj spašavaj". I kako ću ja, emotivno vezan, fudbal je fudbal, ali znam Džaju, Šakić je bio predsednik i Cveleta normalno, ja se rastrčim po bankama, nosim kovertu, ono je bilo sve u dinarima, sve stogovi unutra... Nosim da mi ne ispadne koji.

- Zameram im što mi nisu obezbedili auto, ako im već pozajmljujem pare. Odem, trčim i stignem 10 minuta pre završetka. Navijači stoje ispred, čekaju da vide da li će Piksi da potpiše, a on tada već velika zvezda.

- Odem ja kod njih, oni "jao brate, svaka ti čast, spasio si nas", a ja mokar sav, trčao sam od više od 10 banaka i donesem, oni hvala ti, daju mi priznanicu da će mi vratiti pare. Ali bilo je kritično, ja sam trčao do stadiona, treba da stigneš, treba da podigneš pare, pa koja banka ima, koja nema pare i oni to završe. Meni je to jako drago, jer je Piksi postao to što jeste. Ali bila je pat pozicija tada - prisetio se Dragan Kapičić, čiji je trk od banke do Marakane na kraju i promenio istoriju Zvezde.

Kurir sport

Kurir