PALMA PORUČIO KRIZNOM ŠTABU: Pustite PUBLIKU na Zvezda-Milan, situacija je pod KONTROLOM!

Još je uvek je neizvesno da li će se utakmica igrati pre određenim brojem publike i ovih dana vlada prava diskusija oko te teme.

Iako su sa Marakane najavili da se pripremaju kao da će se meč igrati pred publikom, jer UEFA dozvoljava da 30 odsto kapaciteta bude popunjeno ukoliko lokalne vlasti to dozvoljavaju, iz Kriznog štaba smatraju da to nije realno i da je isuviše opasno u aktuelnoj epidemiloškoj situaciji.

U diskusiju se uključio i gradonačelnik Jagodine, narodni poslanik i prvi čovek stranke "Jedinstvena Srbija", Dragan Marković Palma.

On smatra da Zvezdi treba dozvoliti da organizuje meč sa Milanom onako kako to dozvoljava UEFA.

"UEFA je saopštila da dozvoljava da na tribinama stadiona Crvene zvezde u utakmici Lige Evrope protiv Milana bude popunjenost sa trećinom kapaciteta i to je oko 15 000 gledalaca. I UEFA je ocenila da je u Srbiji stabilna epidemiološka situacija. Za dvadesetak dana će se u Srbiji vakcinisati 50 odsto stanovništva i kada tome dodamo one koji su imali koronu i imaju antitela, onda su šanse za infekciju veoma male. Da se ja pitam ja bi dozvolio da bude na utakmici protiv Milana trećina stadiona i dozvolio bi i svadbe. Vidite da se u 2020. godini najmanje dece rodilo. Budućnost je da se ulazi u brak i da se rađaju deca. Roditelji u Srbiji žive za to da ožene sina ili udaju ćerku i da naprave svadbu", objasnio je Marković.

