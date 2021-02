UŽIVO, VIDEO! KAKAV POČETAK CRVENO-BELIH: Novi Pazar - Crvena zvezda (0:1), Rodić

Prvo poluvreme

7. minut - Zvezda sve vreme ima incijativu, lopta je uglavnom na polovini domaćina

2. minut - GOOOOOOOOL 0:1, Rodić! Posle prekida fudbaler Crvene zvezde je ostao sam i bez problema zatresao mrežu

1. minut - Utakmica je počela

NOVI PAZAR: Drobnjak - Zimonjić, Trtovac, Kojić, Vlajković - Islamović, Sise - Stoiljković, Mijić, Tomić - Aganspahić.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gajić, Pankov, Milunović, Rodić - Sanogo - Ben, Nikolić, Ivanić, Gavrić - Pavkov.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da je zadovoljan odrađenim pripremama i odnosom svih igrača, kao i da za njega prvenstvo tek sada počinje:

’’Krećemo od nule, ništa nismo uradili, tako gledamo na stvari. Za nas kao da sad počinje prvenstvo i sa tim razmišljanjem ćemo ulaziti u svaku utakmicu. Pre svega sam prezadovoljan odnosom na celim pripremama, od prvog do poslednjeg igrača. Bilo je mnogo rada, uvek može bolje, težimo ka perfekciji, iz dana u dan poboljšavamo neke stvari za koje mislimo da mogu direktno da utiču na igru. Zadovoljan sam sa učinjenim na pripremama, a sada kreće onaj najlepši, ali i najteži deo, prvenstvo. U 44 dana imaćemo 11 utakmica, što znači da ćemo gotovo na svaka četiri dana igrati meč. Imamo izuzetno dobar roster, prezadovoljan sam i sa mojim stručnim štabom, načinom na koji smo odradili pripreme i da smo svi na broju. Bez i jednog problema smo završili pripremni period i to je ono što će praviti razliku u prvenstvu, jer ćemo morati da rotiramo igrače. Dolazak Falka se odužio, jedno vreme je bio i van ekipe, tako da za ovu utakmicu namenski nećemo računati na njega, jer želimo da prođe još jedan deo priprema. Sigurno će od sledeće utakmice biti u konkurenciji za startnih jedanaest. Zadovoljan sam sa onim što imamo, planski smo sve odradili. Imamo mnogo jakih utakmica, takođe i prioritete kao što su titula i kup, ali i da postignemo što bolji rezultat u utakmicama sa Milanom. Fudbal je kao što uvek govorim čudna igra, a mi ćemo sve uraditi da opravdamo grb Crvene zvezde. Ne znam koliko Milano prati Crvenu zvezdu, u ovom trenutku mi pratimo Novi Pazar i to je najvažnija utakmica za nas trenutno.’’

Šef stručnog štaba domaćeg tima Radoslav Batak najavio je da će njegova ekipa pokušati da iskoristi neke uočene slabosti u igri rivala:

’’Tih nedostataka nema mnogo, ali znamo šta nam je cilj i daćemo sve od sebe. Dobro funkcionišu, a Dejan Stanković je sve to lepo osmislio i postavio. Aktuelni šampion nije primio gol u pripremnim utakmicama, ali zadovoljan sam kako je u tom periodu izgledao i moj tim. Biće teško izabrati 21 igrača koji će konkurisati za tim. Čeka nas i sledeća teška utakmica, pa još jedna za tri dana.’’

Meč 20. kola Super lige Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde igra se sa početkom u 13 časova.

Novi Pazar – Zvezda Zvezda danas (13.00) nastavlja takmičenje u Superligi na gostovanju Novom Pazaru, a nema sumnje da crveno-beli već razmišljaju o Ligi Evrope i Milanu. Dvojka je 1,20, a kvota na Sigurnu pobedu (trijumf bez primljenog gola) crveno-belih je 1,88.Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Novi Pazar – Zvezda.

