ZVEZDA JE ČISTA EMOCIJA! Jović se setio dana na Marakani: Tamo sam naučio da POBEĐUJEM!

On je na Marakani proveo punih deset godina, od omladinskih kategorija sve do prvog tima, gde je postao najmađi strelac u istoriji kluba sa 16 godina, pet meseci i pet dana u meču sa Vojvodinom 2014.

Šansu mu je pružio Nenad Lalatović, ali nakon toga je kod Miodrag Grofa Božovića pao u drugi plan i rešio je da napusti Zvezdu

"Rano sam došao u Zvezdu i Beograd, igrao sam za mlađe selekcije. Nisam dobio dovoljno minuta u prvom timu, što me je dovelo do prelaska u Benfiku. Posle sam otišao u Ajntraht i to mi je najbolji potez u karijeri", rekao je Jović za sajt Bundeslige.

Ipak Luku za Zvezdu vezuju najlepše uspomene i emocije.

"To je klub u kojem sam bio 10 godina. Oni koji nisu u Zvezdi ne mogu da razumeju te emocije. Osećam da je Zvezda moj klub i srećan sam što sam bio deo njega. Veoma važna stvar u mom životu", objasnio je Jović

Jović je naglasio da je velika prednost što je prošao omladinsku školu Zvezde.

"Proći školu Zvezde je prednost. Od početka naučite kako da pobedite i razvijete pobednički mentalitet. Stalno sam pobeđivao sa Zvezdom, bio u odličnoj generaciji i to je imalo uticaja na moj mentalitet", zaključio je doskorašnji fudbaler Reala iz Madrida.

Kurir sport

Kurir