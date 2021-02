KURIR SAZNAJE, PIKSI JE BLIZU, ČEKA SE SAMO PAPIR IZ KINE: Dragan Stojković pred promocijom za selektora!

Dragan Stojković Piksi je pred promocijom za selektora fudbalske reprezentacije Srbije, saznaje Kurir! Želja fudbalske javnosti i čelnika FSS čeka samo važan papir iz Kine kako bi i zvanično preuzeo brigu o najboljim srpskim fudbalerima i poveo ih u kvalifikacije za mundijal u Kataru.

Naime, papir koji se čeka vezan je za dug kineskog Gvangdžou R&F prema Draganu Stojkoviću. Kako Kurir saznaje, radi se o sumi od 5.500.000 evra i to nije mali iznos. Kinezi odugovlače sa izdavanjem papira o regulisanju duga, kako bi morali da plate što manje novca Stojkoviću, svesni da on ima veliku želju da preuzme reprezentaciju Srbije. Piksi je prema informacijama Kurira spreman da se odrekne priličnog novca koji mu je garantovao ugovor, ali veću sumu jednostavno ne želi da oprosti, što je sasvim razumljivo.

U toj igri živaca između Piksija i Kineza, najteže je čelnicima FS Srbije, jer je početak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru sve bliže, a oni još zvanično nisu imenovali selektora reprezentacije. Kinezi su svesni da milionsku sumu moraju da isplate do decembra 2021. do kada Stojković ima ugovor sa njima, ali se nadaju da bi zbog prirode novog posla Piksija, a to je selektorska funkcija u Srbiji, mogli da izvuku materijalnu korist, odnosno da im u budžetu ostane milion ili dva miliona evra.

Krajem januara Dragan Stojković je organizovao druženje sa svojim bliskim prijateljima u beogradskom restoranu koji drži nekadašnji trener Dragan Okuka. Za stolom, zajedno sa Piksijem bili su Stevan Dika Stojanović, Žarko Đurović, Slobodan Marović, Bratislav Živković i Marko Perović. Svi oni su sarađivali sa Draganom Stojkovićem u Kini i među njima treba tražiti buduće članove stručnog štaba srpske fudbalske reprezentacije.

