UPERIO SAM PIŠTOLJ U MIHU I PUCAO! Binić otkrio kako je prevario Mihajlovića: Zapomagao je i UNEZVERENO gledao da li je RANJEN!

Legendarni asovi crveno-belih, osvajači titule Kupa evropskih šampiona, bili su veliki prijatelji i cimeri, a iz tog prijateljstva rodile su se brojne zanimljive i urnebesne priče.

Binić je ispričao jednu od njih.

"On je kao klinac drhtao od Ljupka. Drhtao je. Znaš kako, dete iz Borovog sela, znao je da igra bilijar i igrao ga je strašno. Nema šanse da ga pobediš. U mom kraju je onda bio popularan stoni tenis, u njegovoj generaciji ovo drugo", rekao je Binić za "Mondo" i nastavio:

"Miha je kao prvo bio tačan. Da on zakasni da dođemo u sobu da spavamo? Ne, on dođe pola sata ranije, kupi novine, legne... Mene je ta njegova tačnost i nervirala, a bili smo cimeri", dodao je on.

Kad je upoznao Mihine navike Bini se rodila ideja.

"Jednom sam rešio da ga iznenadim. Stavio sam pištolj u sobu sa ćorcima i ulazim dok je ležao. Rekao sam mu 'Ti cinkarošu jedan' i pucao. On je ležao na krevetu i rekao 'Ne, Bino!' i kako je puklo u onom dimu, on je skupio noge i mrdao prstima da vidi da li je ranjen. Pa gleda čaršaf, ćebe, pa mene, ništa mu nije bilo", nasmejao se Binić

Mihajlović i Binić bili su saigrači samo u sezoni u kojoj su se popeli na krov Evrope, posle čega je Binić otišao u Češku, a Siniša ostao sa crveno-belima i osvojio i svetsku titulu.

