VOJVODINA JE APSOLUTNI FAVORIT, ALI NEMA PREDAJE UNAPRED: Napredak ne ide sa "belom zastavom" u Novi Sad

Vojvodina je apsolutni favorit, to je jasno Stručniom štabu, igračima i brojnim navijačima čarapana. Fudbal je atraktivan sport, jer se ne zna krajnji ishod, jer se utakmica igra do posklednjeg zvižduka sudije. Da je to tačno potvrđuju i neka ranija gostovanja Napretka na Karađorđu. Čarapani slavili na stadionu u Novom Sadu dva puta i to sa minimalnih 1:0. Prvi put u aprilu 2015. godine, strelac je bio Marko Gobeljić, a drugi – u oktobru 2018. kada je Đuro Zeć postigao pobedonosni pogodak.

Pred novi duel u petak, i čarapanima i lalama su nužni bodovi u borbi za opstanak u eliti, odnosno za put u Evropu. O narednoj utakmici na konferenciji za novinare govorili su Milan Đurićić, glavni trener i ofanzivni vezista Saša Marjanović.

-Učinićemo sve da se vratimo neporaženi, iako gostujemo trenutno trećeplasiranom timu. Biće teško, naravno, posebno što i dalje ne možemo da računamo na kapitena Kostića i Tomića, koji su se povredili u Surdulici, kaže Milan Đuričić, kormilar Napretkovog posrnulog broda.

Čarapani obećavaju borbu do kraja I veruju u svoj san I nadaju se najboljem.

-Vojvodina ima odličan tim, skup sjajnih pojedinaca, dobrog trenera. Naša želja je da im se suprotstavimo na najbolji način, odigramo dobro i izborimo pozitivan rezultat. Šta je povoljan ishod, teško je reći. Nekad je bod puna kapa, ali ume da bude i nezadovoljavajući saldo. Videćemo kako će teći razvoj događaja na terenu. U svakom slučaju cilj je da napredujemo kao tim i osvajamo bodove, rekao je vezista Saša Marjanović.

Marjanović je postao jedan od ključnih Napretkovih igrača, mozak i srce tima i nada se i svom golu.

-Dolaskom trenera Đuričića dobio sam veću slobodu i u fazi napada i rezultiralo je to sa nekoliko dobrih prilika za gol. Nastaviću da se trudim, nadam se da će biti i golova – obećava provereni vezista.

Vojvodina je naš veliki klub sa bogatom tradicijom, ima odličnu ekipu, vrhunskog trenera …

-Posle Zvezde i Partizana, Vojvodina ima najskuplji tim u ligi. Zadnja linija odlična – Andrić, Bralić, Saničanin, Đorđević, u sredini Drinčić, Bojić, Čović, Mrkaić u špicu. Doveli su sad i Simića iz Zvezde. Iskreno, očekivao sam da će Novosađani da se bore za titulu. Sa druge strane, mi smo tim koji raste i to me raduje. Nadovezaću se na Saletovu priču, nije nam u ovom trenutku važno ko daje golove. Važno je da ih bude što više, kako bi što pre obezbedili opstanak. Sale je pravi vođa i verujem da će biti i njegovih golova, ali zaista je nebitno ko će se upisati u strelce i često im ponavljam najvažniju činjenicu – najbolji pojedinac je tim! I očekujemo da i u Novom Sadu ispoljimo taj timski duh. Respektujemo Lale, maksimalno, ali se ne plašimo, ističe Milan Đuričić.

Osim povređenih Kostića i Tomića, neizvestan je nastup I odličnog napadača Melunovića, jer se žali na bolove u leđima. Raduje oporavak mladog veziste Raškovića, koji se prključio u rad sa ekipom.

-U fudbalu uvek nekog nešto boli, ali pravi su oni koji znaju da igraju preko bola, jasan je iskusni Milan Đuričić Đumi, šef Stručnog štaba “Napretka”.

