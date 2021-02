MILAN BORJAN OTKRIO: Rekao sam Donarumi da bismo im sigurno dali gol iz kornera!

Fudbaleri Zvezde u dve utakmice sa velikanom iz Milana primili su samo tri gola i to dva sa penala i jedan iz autogola.

Jedan od najzaslužnijih za sjajan nastup crveno-belih u ovom dvomeču bio je golman Milan Borjan.

"Moje je da čuvam gol Crvene zvezde i donosim sreću navijačima. Trudim se da radim to najbolje što mogu", skromno je konstatovao Borjan u izjavi za Kurir.

Milan je dobar deo jučerašnje utakmice bio u podređenom položaju, ali je uspeo da ne primi drugi gol i remijem 1:1 sačuva prednost gola u gostima (2:2 u Beogradu) što mu je donelo plasman u osminu finala Lige Evrope.

"Mi smo u obe utakmice igrali zadnjih 20 minuta sa igračem manje, ali pokazali smo karakter i energiju, da smo veliki. Stisli smo ih, krivo mi je što nismo uspeli da postignemo taj drugi gol, a videli smo da možemo... Iz godine u godinu podižemo lestvicu. Pre pet godina nismo bili nigde, a sada igramo s jednim Milanom, što je veliki uspeh za sve nas. Treba ovako da nastavimo i da probamo sledeće sezone da igramo Ligu šampiona".

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Nije bilo lako Zvezdinim igračima posle utakmice.

"Svima nam je bilo krivo jer smo bili na korak do prolaza, ali to je fudbal. Moramo da budemo pozitivni. Ponosni smo jedni na druge, ali moramo dan nastavimo dalje jer Zvezda ne trpi. Moramo da budemo sve bolji iz dana u dan. Vratili smo klub gde mu je mesto i treba da nastavimo tim putem", kapitenskim tonom govorio je Borjan za Kurir.

Odigrali su crveno-beli možda i najbolju utakmicu godinama unazad. Možda bi ishod bio i drugačiji da je španski sudija Hesus Hil Mansano dozvolio korner par sekundi po isteku trećeg minuta nadoknade, koliko je prethodno predvideo.

"Odigralo smo fenomenalno, naterali Milan da se brani na svom stadionu s igračem manje. To je fenomenalan uspeh, samo malo sreće nam je nedostajalo... Krenuo sam na korner, ali eto. Mogao je da pusti sudija još 10 sekundi da izvedemo taj korner pa posle toga da pričamo. Možda bi bio gol, možda i ne bi, to ne znamo. Napali smo ga svi jer nije pustio korner. Mogao je da pusti tih 10 sekundi, jer su odugovlačili vreme, ležali su, Donarumi je trebalo dva-tri minuta da ispuca loptu u prvom poluvremenu, čekao je dok mu sudija ne priđe. Jedan Milan je kod kuće čuvao rezultat protiv nas...".

foto: @starsport

Pobesneli su Zvezdini igrači zbog odluke Španca da svira kraj, a u gužvi koja je nastala, Borjan je imao verbalni duel s Milanovim golmanom Đanluiđijem Donarumom.

"Pitao me je zašto se bunim, a rekao sam mu da je to zato što znam da bismo dali drugi gol, a vi ste srećni jer ste bili uplašeni da izvedemo taj korner. Posle smo se ispred svlačionice zagrlili i pozdravili, to je ta čar fudbala. Sve što se dešava na terenu, ostaje na terenu, posle kada se uđe u svlačionicu život ide dalje", nije želeo Borjan da pridaje značaj toj raspravi.

foto: Starsport©

Poseban osvrt kapiten crveno-belih dao je na kritike Marku Gobeljiću koje su se danas pojavile u javnosti.

"Ljudi ga napadaju, ali taj dečko ima veliko srce i stvarno gine za Crvenu zvezdu. Mnogi ne znaju da je igrao sa povređenim zglobom, Mislim da nije potrebno napadati jednog čoveka. Mi smo tim i držimo se zajedno. Pravi zvezdaši znaju ko je Marko Gobeljić i veruju u njega kao što veruju u mene i sve ostale igrače... To je sve fudbal, pogodila ga je lopta u ruku, ali šta da se radi. Dao mu je žuti karton za to, a nije trebalo. Promašio je šansu, ali promašio je i Ibrahimović, promašuju vrhunski igrači u još bitnijim situacijama. Velika podrška za mog brata", poručio je Borjan.

Kurir sport / A. R.

Kurir