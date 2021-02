NE MRZIM, TO NIJE HRIŠĆANSKI! Vladimir Stojković o odnosu prema Zvezdi

Na pitanje, "da li mrzi Zvezdu?", odgovorio je kratko i jasno:

- Ne mrzim.

Zašto onda tolika mržnja prema tebi?, upitao je novinar Arene Sport.

- Što bih mrzeo? Prvenstveno nije ni hriščanski, ni ljudski mrzeti. Imem nekad taj iritirajući nagon za pobedom, i tako sam vaspitan, prvenstveno tamo (u Zvezdi), jer sam tamo odrastao, i to vučem od malena. Znam da to ljude nekad iritira, ali volim da pobeđujem, i to je to - objasnio je Stojković svoje emocije prema večitom rivalu.

Kurir sport / Arena sport

Kurir