VERONOV SIN, KOJI JE DOBIO IME PO DEKIJU STANKOVIĆU UŠAO U ISTORIJU: Veliki dan za oca Sebastijana i klub Estudijantes!

Kurir je u novogodišnjem broju objavio intervju sa Dejanom Stankovićem, u kojem je trener Crvene zvezde otkrio kako je njegov prijatelj iz Lacija Huan Sebastijan Veron, svom sinu dao ime po njemu - Dejan.

Mladić imena Deian Veron u nedelju je debitovao za argentinski Estudijantes, klub za koji su igrali njegov otac Huan Sebastijan i deda Huan Ramon. Mlađani Deian Veron je zaigrao u duelu Estudijantesa i Arsenal Sarandija u Liga kupu u kom je njegov tim slavio sa čak 5:0. Zanimljivo je da je poput oca i dede odabrao broj 11 na leđima.

Mladi Deian, koji igra na poziciji krila i koji ima 20 godina, postao je tako treća generacija Veronovih u crveno-belom dresu. Treba istaći da se mladićevo ime na španskom piše Deian, jer da mu je otac dao originalno srpsko ime "Dejan", oni bi se u Argentini čitalo "Dehan".

Dejan Stanković je Kuriru u novogodišnjem broju otkrio kako su se sprijateljili on i Huan Sebastijan Veron u Laciju, te kako je Argentinac svom prvencu dao srpsko ime. Zanimljivo, 2004, igrali su zajedno i za Inter.

- Dao mu je ime Deian! (smeh) Ne znam da li je u Argentini mogao da nađe ime Dejan. (smeh) Da, specifičan odnos imao sam sa Sebom. Najmodernija “desetka” sa kojom sam igrao. Imao je defanzivu, a bio umetnik sa loptom. Sve je imao. U sezoni 1999/2000 imati takvog igrača u timu, bila je privilegija. On je čovek sa kojim se često danas čujem. Sećam se da je naš odnos u početku u Laciju bio na distanci. Malkice prgavo, ja prema njemu, on prema meni. I onda u tom jednom momentu on dolazi kod mene i kaže mi, dao sam sinu ime Dejan. Mislim, zeza me čovek. Bili smo na distanci. I onda, od tog momenta sve se menja. Naši sinovi i supruge su se družili. Stefan i Deian išli su zajedno u razred u Milanu. Danas je Deian izrastao u ozbiljnog igrača - otkrio je Dejan Stanković Kuriru u novogodišnjem broju.

Kurir sport/A. R.

