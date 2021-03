UŽIVO, VIDEO! VOŽDOVAC -ZVEZDA (1:0), šok za crveno-bele domaćin vodi na krovu!

Tok meča

1. POLUVREME

1. minut - Utakmica je počela

Sastavi:

VOŽDOVAC : Krunić – Ivezić, Purtić, Bogdanović, Hajdin– Ajdinović – Milosavljević, Cvetićanin, Dukić, Stojisavljević, Milojević.

CRVENA ZVEZDA: Borjan – Gajić, Pankov, Milunović, Rodić – Petrović – Gavrić, Ivanić, Kanga, Katai – Ben.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da je jedino bitno da ekipa osvoji nova tri boda, bez obzira na to da li će igra biti lepa ili ružna:

’’Momci će odraditi jedan trening na veštačkoj travi, ništa specijalno taj jedan trening ne može da promeni, cilj nam je da osete podlogu i brzinu lopte, posle toga ćemo videti da li će to izgledati lepo ili ružno. Opet su samo tri boda u igru, ako to bude i lepo i ružno nama je isti cilj, kao i u svim utakmicama do sada i da razmišljamo dalje. Ako je Voždovac u Kupu Srbije računao da ne može da prođe to je njihova kalkulacija, verovatno su im bodovi u prvenstvu bitniji, tako da ja očekujem da će oni dati sve od sebe kao i svaka ekipa, a na nama je da damo odgovor. Neću moći da računam sigurno na Sanoga i Bakajoka, Dijego se vratio u grupu, počeo da trenira, sigurno da njemu treba još malo vremena, ipak je bio van stroja dosta zbog korone. Nama je zdravlje igrača na prvom mestu, kada se on bude osetio spremno da odgovori svim zahtevima biće u timu.’’

Šef stručnog štaba ’’zmajeva’’ Jovan Damjanović ističe da veruje u svoj tim, ali da je neophodno da igrači budu strpljiviji i koncentrisaniji, kako bi ostvarili povoljan rezultat:

’’Očekuje nas težak zadatak, posebno u ovakvom trenutku u kakvom se nalazimo. Crvena zvezda je ozbiljna u svim fazama igre, imaju individualni kvalitet kojem nije lako parirati. Dosta osciliramo u igri, fudbal koji želimo da igramo je dosta zahtevan. Imali smo nekoliko dobrih izdanja i u nastavku sezone, ali mnogo promena u svakoj utakmici nas čini nestabilnim. Verujem da ovi momci mogu više, ali moramo biti strpljivi i podići svest na najviši nivo, da bismo pre svega postali konstantniji u samoj igri.’’

Meč između Voždovca i Crvene zvezde igra se sa početkom u 16:05 časova.

