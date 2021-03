ISKRENI KLOP ZABRINUO NAVIJAČE! Nemac priznao da je plasman u Ligu šampiona je gotovo NEMOGUĆA MISIJA

Menadžer Liverpula Jirgen Klop smatra da njegov klub ima izuzetno male šanse da se do kraja sezone izbori za poziciju koja vodi u Ligu šampiona.

Redsi su trenutno šesti u Premijer ligi. Ispred njih je Vest Hem koji ima dva boda više i utakmicu manje, dok je na četvrtom mestu Čelsi koji Redsima beži pet bodova.

"Volim da budem optimista, ali mislim da je gotovo nemoguće da ligu završimo na nekom od mesta koje vodi u Ligu šampiona. Totenhem ima Bejla koji ponovo igra fudbal, a Siti i Junajted su daleko. Čelsi je u sjajnoj formi. Jasno nam je da će nam biti teško da do Lige šampiona dođemo kroz ligu", rekao je menadžer Liverpula za Bild.

Klop je svestan da će to biti ogroman finansijski gubitak za klub, ali ne brine za svoj posao.

"To bi bio veliki finansijski gubitak, ali ne i gubitak neke druge vrste. Svetsan sam da bi u bilo kom drugom klubu moj posao bio preispitivan u ovakvoj situaciji. I to je normalno. To je posao i svi to prihvataju. U Liverpulu je drugačije. Naši vlasnici, uprava, igrači, niko nema nikakve nedoumice i sumnje. Prihvatili smo situaciju u kojoj smo i borimo se da se vratimo. Čak i ako budemo igrali samo ligu, borićemo se da se vratimo na pravi put kao pravi, veliki, uspešan klub" ističe Nemac.

