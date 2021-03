UŽIVO, VIDEO! Zvezda - Mladost (2:1), crveno-beli za par minuta potpuno okrenuli rezultat!

Tok meča:

40. miunt - GOOOOOOOOL! Kanga donosi potpuno preokret crveno-belima na Marakani. Njegov 4. pogodak u sezoni.

39. minut - GOOOOOOOOL! Milunović donosi izjednačenje Zvezde golom glavom posle kornera koji je izveo Kanga. Nemanjin 3. pogodak u sezoni.

37. minut - Probio je Katai po levoj strani, dodao do Ivanića koji se namestio na desnu nogu i probao iz prve, ali nije lepo zahvatio pa je ona otišla daleko preko prečke.

34. minut - GOOOOOOOOL! Saša Jovanović postiže svoj peti pogodak u šestom meču protiv Zvezde. Sjajna kontra Lučanaca posle kornera Zvezde i brutalna završnica Jovanovića koji je lobovao Borjana.

25. minut - Posle odbijene lopte probao je Gajić sa ivice šesnaesterca, ali dosta je to bilo neprecizno.

24. minut - Probao je Ivanić glavom, posle centaršuta Kange, ali lopta ide daleko preko prečke gola gostiju.

17. minut - Najbolja šansa za goste. Posle duge lopte Jovanović je probao da lobuje Borjana koji se snašao i loptu izbukao sa linije gola.

foto: Starsport

13. minut - Posle solo prodora probao je Katai levom nogom pod prečku, ali sjajna odbrana golmana gostiju koji loptu prosleđuje u korner.

12. minut - Prvi žuti karton na meču, dobio ga je Ožegović.

8. minut - Najbolja prilika na meču. Posle centaršuta Kange probao je Pavkov glavom, ali lopta ide par centimetara od desne stitve gola gostiju.

6. minut - Crveno-beli imaju inicijativu od starta meča, ali za sada bez prave prilike i nekoliko šuteva iz daljine Ivanića i Kange.

1. minut - Utakmica je počela!

foto: Starsport

Sastavi

CRVENA ZVEZDA: Borjan – Gajić, Milunović, Degenek, Gobeljić – Petrović – Gavrić, Kanga, Ivanić, Katai – Pavkov. Trener: Dejan Stanković.

MLADOST: Milović – P. Jovanović,Marković, S. Jovanović, Mićević, Baha, Ožegović, Cvetković, Leković, Ješić, P.Jovanović, Odita. Trener: Darko Rakočević.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da mu nije bitno na koji način će ekipa stići do pobede, da li će igrati lepo ili ne, već ga samo zanima osvajanje tri boda:

’’Dosta dugo se razmišlja o mini odmoru, međutim to ne menja planove, ne može da promeni naše planove. Razmišljali smo o odmoru i pre petnaest i pred deset i pre sedam dana, zato što igramo na svaka tri dana. Sigurno da momci daju sve od sebe, koncentrisani su, fokusirani. Tražim sutra još jedan napor, da izguramo to kako treba i kako smo zacrtali. Posle toga imaju zasluženih par dana predaha, kada će moći da se dobro odmore i mentalno i fizički, ali i da se pripreme za ono što sledi, a to je naše finale. Tri boda su najbitnija, način na koji ćemo stići do njih nije bitan. Rekao sam i pred utakmicu koju smo igrali protiv Voždovca da me ne zanima da li će biti lepo ili ružno, na kraju je bilo lepo. Dosta zavisi i od dana, protivnika i još mnogo faktora. Težićemo ka perfekcionizmu, lepoti, efikasnosti, ali i 1:0 donosi tri boda. Ne postavljam sebi mnogo pitanja kako će to da izgleda, želim samo da to budu tri boda i ništa drugo me ne zanima.’’

Meč između Crvene zvezde i Mladosti igra se sa početkom u 19 časova.

