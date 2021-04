"Nemoj me stavljati u još veći problem... Godinu dana poštenog rada... Ovi momci su to zaslužili. Milion puta sam rekao, prvo poluvreme loše, znamo zašto, drugo dobro, znamo zašto. Oni su zlato Zvezde, zahvaljujem im se na godinu dana lojalnog rada", rekao je Dejan Stanković nakon derbija, a potom se zahvalio i upravi kluba. Drago mi je što sam dobio ovaj derbi, ali to je samo jedna karika koja čeka ove momke", rekao je kroz suze radosnice Stanković za " Arenu sport

nakon utakmice.

Kurir sport