ZDRAVKO MAMIĆ OBJAVIO NEVIĐENU FOTOGRAFIJU: Mnogi i dalje ne veruju da je to uradio

Zdravko Mamić, bivši čelnik Dinama iz Zagreba, pružio je podršku svom bivšem klubu na neobičan način.

Dinamo večeras od 21 sat na Maksimiru dočekuje Viljareal u četvrtfinalu Lige Evropa, a Mamić je iz Međugorja, gde se krije od tužilaštva Hrvatske, poslao poruku.

"Danas Dinamo Zagreb igra istorijsku utakmicu četvrtfinala UEFA Evropa Lige protiv Viljareala, a na gostovanju u Podkastu Inkubator koje je u tri dana pregledano više od 600 000 puta Ratku Martinoviću ispričao sam kako sam 1986. na Poljudu vodio navijanje Bed Blu Bojsa na utakmici protiv Hajduka. On me tom prilikom pozvao da objavim fotografije, a sada ću to i učiniti – AJMMMMOOOO DINAMO! UČINI HRVATSKU PONOSNOM VEČERAS", napisao je Mamić na Fejsbuku gde ga prati vojska navijača Dinama.

Kurir sport