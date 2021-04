FUDBALERI TCS PRED GOSTOVANJE U LUČANIMA: Nadamo se povoljnom rezultatu

Fudbaleri TSC-a rekli su danas da se nadaju da će protiv Mladosti u Lučanima ostvariti povoljan rezultat, važan u borbi za peto mesto u Super ligi.

"Što se TSC-a tiče, zaista mislim da igramo dobro, iz meča u meč sve bolje i bolje, i da na svakoj utakmici stvaramo veliki broj šansi. Imamo veliko samopouzdanje koje smo i pokazali u poslednjoj utakmici sa četiri ; postignuta gola. Nadam se da ćemo se iz Lučana vratiti neporaženi, sa dobrim rezultatom po nas", rekao je Nebojša Skopljak u najavi utakmice.

TSC će gostovati ekipi Mladosti u 33. kolu Super lige Srbije.

"Očekuje nas drugačija i teža utakmica od prethodnih sa istim protivnikom, pogotovo što oni sigurno žele da pobegnu iz opasne zone i da opstanu u ligi, tako da je pred nama bez sumnje neizvesna utakmica", naveo je Janko Tumbasević.

Pomoćni trener Stefan Janković je kazao da ga raduju dobri rezultati TSC-a u prethodne dve utakmice.

"Ekipa je imala mirnu nedelju i priliku da se u dobrom raspoloženju pripremi za utakmicu u subotu. Ekipa Mladosti je ostvarila četiri uzastopne pobede, a u poslednjih sedam utakmica poraženi su samo od Crvene zvezde, što govori dovoljno o njima i njihovoj dobroj formi", kazao je Janković.

On je naveo da postoje odredjeni problemi kada je reč o sastavu, ali je siguran da će oni koji budu igrali pružiti dobru partiju.

"Naš cilj je da prvenstvo završimo što bolje plasirani. U ovom trenutku je najrealnije da to bude peto mesto i do kraja prvenstva ćemo se boriti za to", rekao je Janković.

Utakmica Mladost - TSC igraće se u subotu od 15.00 u Lučanima.

Beta