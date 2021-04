MIHAJLOVIĆ OSTAO BEZ MLADOG PRIJATELJA: Preminuo šampion kog je Srbin hrabrio da pobedi rak! Arijani slomljeno srce!

Filipo Mondeli, bivši šampion Evrope u veslanju, izgubio je bitku sa kancerom u 26. godini života.

Mondeli je 2018. godine Italiji doneo evropsko zlato, a samo dve godine kasnije počela je njegova borba sa rakom kostiju, koji je otkriven u nozi.

Proslavljeni srpski fudbalski stručnjak Siniša Mihajlović bio je velika podrška mladom Italijanu. Mondeli se sprijateljio sa Mihom tokom lečenja i trener Bolonje ga je svakodnevno hrabrio da istraje u svojoj borbi.

"Njegova snaga, njegove reči da opišu utakmicu protiv leukemije… Pogodio me je svojim duhom ratnika. Oboje smo u Bolonji. Možda ću ga jednog dana upoznati", rekao sam to pre izvesnog vremena u intervjuu za Gazeta delo sport. Da li se sećate o kome sam govorio? Juče sam zahvaljujući dvojici prijatelja upoznao Mihajlovića, iznenadio me je. On je borac od kog moram mnogo da naučim o tome kako se nositi sa svojom bolešću. Hvala na ovom fantastičnom iznenađenju, naravno, porodici Mihajlović, Sinišinoj supruzi Arijani, što me je primila u svoj dom", napisao je Filipo u februaru ove godine.

Vest o smrti mladog sportiste potresla je i Sinišinu suprugu Arijanu.

"Uvek ćemo te nositi u srcu. Počivaj u miru", napisala je ona.

Kurir sport