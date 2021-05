PEP GVARDIOLA O ARGENTICU: Kun Aguero je bio neverovatan!

Argentinski napadač došao je u Siti 2011. godine iz Atletiko Madrida i od tada je postao rekorder kluba sa 258 golova. Jedan je od najzaslužnijih za velike uspehe Sitija - četiri šampionske titule u Premijer ligi, jednog FA kupa i pet trofeja u Liga kupu.

On je bio strelac odlučujućeg gola protiv Kvins Park Rendžersa u nadoknadi vremena, koji je 2012. godine doneo klubu prvu šampionsku titulu u Premijer ligi.

Siti će sezonu u Premijer ligi završiti u nedelju na svom terenu utakmicom protiv Evertona, kada će proslaviti osvajanje šampionske titule, a Gvardiola je rekao da se nada da će Aguero biti spreman.

"Biti legenda kakva je on, doći u ovu zemlju u kojoj je teško postizati golove i godinama raditi ono što je on radio je neverovatno. Kvalitet igrača pokazuju njegove brojke, njegove igre i titule - njegovi nastupi kada je bio u formi su bili neverovatni", rekao je Gvardiola za Skaj.

"Ne mogu ni da zamislim koliko bi još golova postigao da je bio spremniji u nekim trenucima prethodnih sezona. Kada je spreman i ima kontinuitet, on u petercu može, kao lav u džungli, da napravi korak i ubije protivnika. Njegov najveći kvalitet je jedinstven osećaj za gol i kada se oseća dobro, on može da uradi šta želi", dodao je on.

foto: Profimedia

Gvardiola je rekao i da je siguran da će 10.000 navijača na stadionu Etihad u nedelju želeti da oda priznanje Agueru u ime svih ostalih navijača.

"On je pomalo trenirao juče i danas i igraće koliko god bude mogao", naveo je španski trener.

Fudbaler Totenhema Hari Kejn nedavno je izrazio želju da napusti klub, a brojni mediji spekulisali su da bi kapiten Engleske mogao da predje u Siti kao zamena za Aguera. Kejn je rekao da bi "bio san" igrati zajedno sa fudbalerom Sitija Kevinom De Brujneom.

"On je fudbaler Totenhema. Nije korektno da pričam o tome", rekao je Gvardiola.

Aguero je sa 182 gola četvrti najbolji strelac Premijer lige, iza Alana Širera, Vejna Runija i Endija Kola.

On gotovo sigurno neće igrati u finalu Lige šampiona protiv Čelsija, 29. maja u Portu.

Beta