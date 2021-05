DELIJE, SLIKAJTE SE SA DUPLOM KRUNOM I PEHAROM IZ BARIJA: Crvena zvezda zove navijače u obilazak Marakane

- Svi zvezdaši koji se odluče za obilazak stadiona biće u prilici da i sami osete kako je osvojiti duplu krunu. Marakana tura traje 45 minuta, tokom koje se obilazi muzej Crvene zvezde, gde možete videti sve trofeje koje je klub osvojio u dugoj istoriji. Posle obilaska muzeja odlazi se do spomenika prve Zvezdine zvezde i legende kluba Rajka Mitića. Posle toga se silazi do terena kroz zapadni tunel, gde ćete biti u prilici da izbliza vidite teren gde su mnogi velikani padali, a zatim se prolazi kroz glavni tunel ispod severne tribine. Takođe se posećuje Zvezda TV, a zatim se odlazi do medija centra gde će svi posetioci Marakane imati priliku da se fotografišu sa dresovima prvotimaca i biće u prilici da potpišu ,,Zvezdašku zakletvu”. Stadionska tura se završava u Red Star i Delije prodavnicama.

Cena stadionske ture iznosi:

- Odrasli 1000 dinara

- Deca do 18 godina 500 dinara

- Pravo na 20% popusta imaju članovi Crvene Zvezde, tako da je za njih cena Marakana ture 800 dinara. Svako ko nije član Zvezde, može da se učlani na licu mesta i tako ostvari popust i razne druge benefite. ,kao i grupe koje broje preko 20 posetilaca.

- Pravo na 5% na popust u Red Star šopu imaju oni koji kupe kartu za Marakanu turu.

- Takođe u mogućnosti ste da se fotografišete sa peharom Lige šampiona, uz profesionalnog fotografa, a cena iznosi 300 dinara, dok su fotografije gotove za samo dva minuta, stoji u saopštenju.

Kurir sport