KAKO JE SANIČANIN IZABRAO PARTIZAN PRE CRVENE ZVEZDE: Kod nas igrači dolaze, jer radimo kao Juventus, tvrdi IVICA ILIEV!

Siniša Saničanin postao je prvo pojačanje Partizana u letnjem prelaznom roku. Snažni defanzivac Vojvodine stigao je u Humsku bez obeštećenja iz Novog Sada. Za njega je bila zainteresovana i Crvena zvezda, a sportski direktor crno-belih Ivica Iliev otkriva kako je reprezentativac BiH umesto na Marakani, završio u Humskoj.

foto: www.partizan.rs

- Nije bilo jednostavno završiti transfer Siniše Saničanina. Spletom srećnih okolnosti po Partizan, neki kvalitetni klubovi iz Evrope nisu imali plasman u domaćem prvenstvu, kako su zamislili, a mi smo brzo reagovali. Bilo je i unosnijih ponuda za Saničanina, ali ljudi koji vode Sinišinu karijeru shvatili su šta je njemu potrebno u ovom trenutku. Jasno je da će on pre ili kasnije otići na top nivo, i napraviti stepenicu više u karijeri. Zato su i izabrali klub koji je reper kada su prodaje u pitanju - istakao je u razgovoru za Kurir Ivica Iliev i nastavio:

foto: www.partizan.rs

- Kad uzmem u obzir i 2020. godinu, i doba korona, mi smo dobro prodavali. Igrači to prepoznaju i zato biraju Partizan. Daću vam jednu paralelu. U vreme Mođija, Juventus je dovodio najbolje igrače na svetu, ali za manje novca od konkurencije. Kako? Svaki igrač koji je tada dolazio u Italiju stizao je za 20 do 30 odsto manje para u Juventus, nego u druge klubove, jer su prepoznavali veličinu kluba. Na takav način mi radimo, zato igrači dolaze u Partizan i to godinama unazad.

foto: www.partizan.rs

Potom je Ivica Iliev pričao o tome kako Saničanin završio u crno-belom, a ne u crveno-belom dresu.

- Nismo bilo koga nadmudrili, samo smo bili onakvi kakvi treba da budemo u pregovorima. Profesionalni! Dali smo ideju i viziju, a Siniši se to svidelo. Ova ekipa koja vodi Partizanm na okupu je već šest godina. Sve radimo zajedno, to nije slučajno i igrači to vide. Ponosimo se što odskačemo u tom smislu u odnosu na region. Način na koji radimo je evropski i tako ćemo nastaviti - zaključio je Ivica Iliev.

Kurir sport/A. R.