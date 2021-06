ALBANSKI PROVOKATOR LIDER ŠVAJCARSKE: Džaka predvodi sajdžije na Evropskom prvenstvu!

Džaku veoma ceni selektor Vladimir Petković, kao i trener Arsenala Mikel Arteta.

Ako Švajcarska želi da prekine niz eliminacija u osmini finala, na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, 28-godišnji Džaka će verovatno igrati glavnu ulogu kako se bude približavao 100. nastupu za državni tim.

Njegov uticaj na igru selekcije je nemerljiv, a to se najbolje videlo u meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo kada je u septembru 2019. godine Švajcarska odigrala "samo" nerešeno 3:3 sa Danskom.

Švajcarska je vodila sa 3:0, Džaka je bio strelac drugog gola, ali je zamenjen u 79. minutu. Bez njega u timu, Švajcarska je izgubila prednost i Danska je stigla do boda.

Kasnije tog meseca Džaka je dobio kapitensku traku Arsenala od tadašnjeg trenera Unaija Emerija, a počast trajala je nekoliko nedelja nakon što je Džaka ušao u sukob sa navijačima, koji su mu se podsmevali prilikom izmene na meču Premijer lige.

foto: EPA

Činilo se da će Džaka napusti londonski klub, ali je po dolasku Artete ipak ostao.

"On je prirodni lider. On je neko ko daje 1.000 odsto, ne samo za sebe, već za sve saigrače", rekao je Arteta tokom sezone.

Džaka, koji ima mentalnu čvrstinu, poreklom je sa Kosova i iz Albanije, a njegov otac bio je politički zatvorenik u bivšoj Jugoslaviji.

Te porodične veze bile su vidljive kada su on i bivši saigrač iz Bazela Džerdan Šaćiri prilikom proslave gola protiv Srbije na Svetskom prvenstvu (2:1) rukama gestikulirali simbol Albanije "- dvoglavog orla", što je pokrenulo staru raspravu u švajcarskom fudbalu o patriotizmu igrača s dvojim državljanostvom.

Džaka je u medjuvremenu postao kapiten i vodio je selekciju do finalnog turnira Lige nacija 2019. godine, do prvog mesta u kvalifikacionoj grupi za Evropsko prvenstvo i do dve uvodne pobede u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine.

Ipak, Švajcarci će imati težak posao u Grupi A Evropskog prvenstva. Prvo će igrati protiv Velsa u Bakuu, a zatim se vraćaju u svoju bazu u blizini Rima i igraju sa Italijom.

Verovatno odlučujući meč za prolazak u drugu fazu igraće se u Azerbejdžanu protiv Turske i izvesno će značiti domaći teren za fudbalere Turske, zbog veza izmedju dva naroda.

Jezgro selekcije Švajcarske je i dalje na okupu, to su Džaka, Šaćiri, odbrambeni igrači Fabijan Šar i Rikardo Rodirges, te napadač Haris Seferović, a samo Šer od njih ima manje od 70 nastupa za reprezentaciju.

Tu su još i Remo Frojler vezni igrač Atalante, Denis Zakarija iz Borusije Menhengladbah, kojeg dugo povezuju sa prelaskom u Mančester siti.

Džaka, Rodirges i Seferović igrali su zajedno u timu koji je 2009. godine osvojio Svetsko prvenstvo do 17 godina, a ovo je prilika da zapažen rezultat ostvare na seniorskom takmičenju

Beta