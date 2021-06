ZVIŽDUCI NAVIJAČA NA VEMBLIJU: Hrvati ODBILI da kleknu, Englezi negodovali na svoje igrače!

Ovo je izazvalo reakcije sa tribina i uprkos molbama iz tima da poštuju gest igrača protiv rasizma.

Igrači Hrvatske nisu kleknuli.

Fudbalski savez Engleske (FA) je pre utakmice poručio navijačima da je klečanje deo mirnog protesta tima protiv diskriminacije, nepravde i nejednakosti, kao i da je to lično važno igračima.

Pojedine pristalice Engleske tvrde da je to politički čin, dok je FA istakao da je "engleski fudbal vrlo jasno stavio do znanja da je to vidi kao povezanost sa nekom političkom organizacijom ili ideologijom"

