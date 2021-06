VANJA ILIĆ NOVI FUDBALER RADNIČKOG: Nišlije nastavile sa pravljenjem tima za sledeću sezonu

Ilić je ponikao u beogradskom Radu, a nastupao je i za Žarkovo.

On se uklapa u strategiju stručnog štaba, da Radnički sledeće sezone ima tim koji će biti pravi spoj mladosti i iskustva.

- Dobio sam veliku šansu došavši u klub kao što je Radnički i nadam se da ću je iskoristiti. Drago mi je što ću biti deo ove ekipe i nadam se da ću opravdati očekivanja trenera Nenada Lalatovića, kao i čelnika kluba. Cilj mi je da odradim pripreme na najvišem mogućem niovu, da se nametnem treneru i da naredne sezone odigram što više utakmica. Nenad Lalatović je poznat trener koji promoviše mlade igrače. Poznat mi je primer Lazara Ranđelovića ovde u Radničkom i verujem da ću i ja napredovati pod njegovom komandom. Ali to najviše zavisi od mene i od mog zalaganja. Ukoliko budem dobar na treninzima, sigurno ću dobiti svoju šansu. Znam da su ambicije kluba vrh tabele u Srbiji i povratak u Evropu i čini mi se da imamo sastav koji će to sprovesti u delo. Saigrači su me sjajno prihvatili, ovde se osećam kao kod kuće i radujem se predstojećim izazovima - rekao je Ilić.

Podsećamo da su pre Ilića dres Radničkog tokom prošle sedmice zadužili Damir Kahriman, Vukadin Vukadinović, Nikola Vujadinović, Aleksandar Pejović i Borko Duronjić. Ugovor sa klubom produžio je Aleksandar Kovačević. Na taj način Nenad Lalatović polako forimira sastav, koji će 26. juna otputovati na glavni deo priprema u Terme Čatež u Sloveniji.

Kurir sport