SEDAM DETONACIJA KOJE SU ZATRESLE SRBIJU: Divac u Zvezdi! Savićević na Marakani! Antić selektor! Žoc u Partizanu...

Stotine vrhunskih igrača i trenera krenulo je iz Srbije put inostranstva, gde su dobili epitet evropskih i svetskih zvezda. Kada dođu do tog elitnog nivoa, obično je nezamislivo da se vrate odakle su počeli.

Izuzeci su sedmorica velikana koji su se vratili u Srbiju, a te njihove odluke imale su ogroman odjek. Počelo je sve s povratkom Dejana Savićevića u Crvenu zvezdu, nastavilo se preko dolaska Vlade Divca u košarkaški klub Crvena zvezda...

U naredne dve decenije tek tri bombastična povratka smo imali. Reč je o dolasku velikana srpskog fudbala na kormilo reprezentacije naše zemlje. A onda su usedila dva tektonska poremećaja! Prvo, Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi, a zatim i najsvežiji i najveći povratak u istoriji - Željko Obradović u Partizanu.

SEDAM NAJVEĆIH POVRATAKA U ISTORIJI SRPSKOG SPORTA

1. Željko Obradović u Partizanu (vratiće se u Srbiju posle 28 godina)

Ekskluziva godine, koju je objavio Kurir, predstavlja najveći povratak u istoriji srpskog sporta! Željko Obradović u Partizanu! Kao bomba odjeknula je vest koju smo objavili... O koliko velikom i važnom činu je reč dovoljno vidi se i iz podatka da je i predsednik Srbiji govorio na tu temu i istakao ogroman značaj povratka Žoca u Srbiju i Partizan.

2. Dejan Savićević u Crvenoj zvezdi (vratio se u Srbiju posle 7 godina)

Kakva je to vest bila u prvim danima 1999. godine - Dejo se vratio kući! Savićević se posle sedam godina u Milanu vratio u svoju Crvenu zvezdu. Nažalost, povratak se neće pamtiti po lepom. Nije ni do Deje, ni do Zvezde, već NATO agresije na našu zemlju, koja je počela u martu te godine. Savićević je odigrao samo tri meča za Zvezdu.

3. Vlade Divac u Crvenoj zvezdi (vratio se u Srbiju posle 10 godina)

Januar 1999. godine doneo je najveći košarkaški transfer ikada u Srbiji. Vlade Divac je pojačao Crvenu zvezde kao igrač Sakramenta pošto je u tom periodu NBA liga bila u lokdaunu (štrajk igrača). Odigrao je legendarni as samo dva meča za crvene-bele u Evroligi, ali ovaj povratak pamti se i dan-danas...

4. Dejan Stanković trener Crvene zvezde (vratio se u Srbiju posle 21 godine)

Život u Italiji, početak trenerske karijere u tamošnjim velikim klubovima... Ništa, apsolutno ništa nije slutilo da je moguć scenario povratka Dejana Stankovića u Srbiju. Ipak, ljubav prema Crvenoj zvezdi i matici je presudila, pa se Deki posle više od dve decenije vratio kući. Dosadašnji epilog: pun pogodak!

5. Dragan Stojković selektor Srbije (vratio se u Srbiju posle 14 godina)

Posrnula fudbalska Srbija dobila je čoveka koji može da je vrati tamo gde pripada. Piksi se vratio na domovinu posle 13 godina rada u Japanu i Kini. Iako je tek nešto više od četiri meseca na funkciji selektora "orlova", već sada može da se izvuče zaključak da je ovaj povratak izuzetno berićetan za našu selekciju.

6. Radomir Antić selektor Srbije (vratio se u Srbiju posle 31 godine)

Čekali smo, čekali, čekali... I dočekali 2008. godine da Radomir Antić postane selektor naše reprezentacije. Vredelo je svih meseci, pa i godina ubeđivanja čoveka koji se preselio u Španiju i tamo izgradio veliku karijeru. Ovaj povratak bio je apsolutni pogodak. Kako za Antića, tako i za Srbiju.

7. Siniša Mihajlović selektor Srbije (vratio se u Srbiju posle 20 godina)

Sa Marakane je otišao 1992. i posle tačno dve decenije vratio se u Srbiju. Snagu bombe imala je vest objavljena 2012. godine da je Siniša Mihajlović novi selektor naše reprezentacije. U ovom slučaju povratak u matičnu državu nije doneo uspeha. Miha je ostao selektor tek nešto duže od jedne godine.

