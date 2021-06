TAKUMA ASANO IMA NOVI KLUB: Japanac potpisao za Bundesligaša! Partizan uveliko sprema tužbu!

Japanac je danas u nemačkom Bohumu, povratniku u Bundesligu.

Asano je ugovor potpisao do 2024. godine.

#meinVfL hat Takuma #Asano verpflichtet! Der japanische Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet. Wir freuen uns auf dich, Jaguar!🙌 ➡️ https://t.co/kD5NFGI96d@AsaTaku29 pic.twitter.com/oITLode3nQ — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 23, 2021

Bivši fudbaler Partizana, s kojim je jednostrano raskinuo saradnju početkom maja, dolazi kao slobodan agent.

Generalni direktor Miloš Vazura je na jučerašnjem okupljanju crno-belih govorio o Asanu i najavio tužbu za igrača, njegovog menadžera i budućeg kluba ako promeni sredinu.

"Svi klubovi koji su prethodno kontaktirali Partizan, polako su odustali od Asana jer imamo dokumentaciju i shvataju da to nije jednostavno, da će klub snositi posledice. To je situacija koja se nikada nije desila u Partizanu. Ne mogu da opravdam njegov čin, da ostavi drugare i ekipu, a verovali ili ne, itekako je bio plaćen, nije imao osnova da ode i to će se dokazati na sudu", dodao je Miloš Vazura.

